凱基金開展耶誕公益月

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
凱基金控將於12月16日起至明年1月15日，在總部大樓廣場，結合全台最高飄雪耶誕樹，舉辦一系列節慶活動。 凱基金控／提供
耶誕佳節即將來臨，凱基金控（2883）公益月揭開序幕，結合全台最高飄雪耶誕樹，從16日起推出「聖誕公益市集」與「凱基聖誕．星光之夜」等系列活動，將溫暖與希望注入歲末時光，讓大家在溫馨的氛圍中，留下屬於2025耶誕季的幸福記憶，迎接充滿希望的新年。

凱基金控今年的耶誕樹於日前點燈後，不只照亮冬夜，也開啟公益月序曲。12月16日起至明年1月15日，將於總部大樓廣場舉辦三場節慶活動。16日登場的「聖誕公益市集」，邀請集團同仁與市民共度佳節，現場將匯聚來自全台16個縣市、37個地方創生團隊，以及台北嘉佩樂酒店帶來精緻聖誕糕點、精油香氛、手工香皂、布藝手工包等在地特色商品。

耶誕節前夕12月24日晚間，「凱基聖誕．星光之夜」將盛大舉行，象徵溫馨與希望的凱基耶誕樹，搭配定時飄雪燈光秀，以及廣場草坪周邊燈飾與藝術裝置，透過燈光、色彩堆疊出童話般的奇幻氛圍，打造沉浸式的耶誕場景。

活動安排耶誕老公公見面會、魔術表演、耶誕歌曲演出等精彩節目，並準備老少咸宜的造型氣球、棉花糖、爆米花、熱可可，以及香氣四溢的熱紅酒，在溫暖的燈影中，品味屬於歲末的美好與祝福。

第三場公益活動將於明年1月15日登場，新春公益市集邀請社福機構、小農與地方創生團隊，展售在地農產品、伴手禮、文創小物。活動更特別安排舞蹈表演，由中華開發文教基金會長期培育的兩位舞者帶來「靈蛇起舞、駿馬奔騰」，象徵送走蛇年，迎來馬到成功的新年。

凱基金控也同步於FB官方粉絲專頁推出「聖誕祝福活動」，12月17日起至12月31日，只要在粉絲專頁活動貼文寫下耶誕願望或新年期許留言，並標註兩位好友，就有機會獲得韓流天王Rain的演唱會門票，以及價值500元即享券等多項好禮，讓大家在歲末佳節，透過線上祈願，傳遞節慶祝福。

凱基金 公益活動 金控

