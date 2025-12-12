凱基壽 AI 協作獲肯定

凱基人壽落實「We Share We Link」品牌精神，連結AI共創人機協作新時代。凱基人壽憑藉「SMART Operation壽險智能營運－創新AI協作營運轉型模式」(下稱「SMART Operation」)，於「2025 數位奇點獎」奪下「最佳商業轉型創新獎」，成為唯一獲此殊榮的保險業者。

數位奇點獎為台灣在數位創新應用領域的指標獎項之一，表揚致力於數位創意、技術應用、數據分析，提升客戶體驗的頂尖企業，此次獲獎彰顯凱基人壽在數位應用上的突破，運用科技提升營運韌性與實現普惠金融，獲得評審團高度肯定，更具體響應金管會推動金融科技與「金融大回饋」的政策願景。

凱基人壽總座郭瑜玲表示，「SMART Operation」透過人機協作提升工作效率、縮短作業時間，同時降低錯誤及資訊遺漏的發生，除確保客戶權益，同仁能夠更專注在服務客戶上，帶來更好保險體驗。

凱基人壽的「SMART Operation」，以「眼、耳、口、腦」四大AI應用場景為核心。其中，「口」為「高齡錄音輔助系統宣讀」，透過標準化的數位語音輔助，確保高齡客戶能獲得一致且清晰的資訊揭露，成為首獲主管機關核准開辦之壽險公司。另外，針對龐雜的知識管理需求，導入「腦」的核保、保服、理賠、業務員、客戶智能助理，整合千餘份內部規範、專業領域知識庫，加速資訊查找，縮短服務時間。

凱基人壽也開發「眼」的「同意投保影像辨識模型」，透過影像識別即時提醒要保人，避免在重大傷病商品同意書中誤填簽名，有效降低後端照會成本並明確雙方的權利義務；「耳」的場景則是應用地端大型語言模型（LLM）的會議紀錄生成工具，在確保機敏資訊不外流的前提下，大幅提升內勤同仁會議記錄作業效率。

凱基人壽落實數位治理，強調「負責任AI」，領先業界完成「AI治理內部規範」之制定，確保科技應用落地時符合倫理與法規要求。