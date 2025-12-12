台企銀奪玉山獎雙首獎

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台灣企銀奪玉山獎全國雙首獎獲賴總統接見表揚，由董事長李嘉祥代表獲獎企業致詞。台企銀／提供
台灣企銀奪玉山獎全國雙首獎獲賴總統接見表揚，由董事長李嘉祥代表獲獎企業致詞。台企銀／提供

台灣企銀（2834）今年榮獲第22屆國家品牌玉山獎全國雙首獎，成為首家連續五年奪得全國首獎的公股銀行。

台灣企銀董事長李嘉祥及總經理李國忠昨（11）日獲賴清德總統接見表揚，李嘉祥也遴選為獲獎企業代表致詞，展現主辦單位對台企銀在推動安全金融、科技創新與普惠服務等貢獻的高度肯定。

李嘉祥表示，非常榮幸由台灣企銀代表獲獎企業致詞。台企銀榮獲雙首獎，其中「台灣企銀智防網，智慧防詐用心守財」專案，將AI偵測、跨域聯防與風險監控引進核心流程，全方位強化資安防護，降低金融詐騙風險，守護客戶財產安全，亦獲Global Finance「全球最佳資安與防詐管理」獎，及IDC未來企業大獎「亞太最佳安全信任」獎等多項國際級大獎，向國際展現台灣金融在防詐、普惠與友善服務上的深厚實力。

另一項全國首獎「Hokii數位生活圈，連結您的智慧金融新日常」專案，藉由打造數位金融吉祥物福企鵝Hokii，積極推動數位金融友善生態圈，導入AI智能服務、雲端申辦平台、人性化的行動銀行介面，以及結合各種便捷的支付交易場景，加速金融服務深入民眾生活。

台企銀不僅勇奪兩項全國首獎，在產品創新、綠色永續、企業治理、員工照護等面向皆有亮眼成果，獲「傑出企業」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共21座獎項。

李嘉祥強調，台企銀身為全國唯一中小企業專業銀行，肩負支持中小企業使命，積極響應政府推動中小企業振興、青年創業融資、淨零轉型等多項重要政策，善盡金融業引導企業永續發展的關鍵角色，未來台企銀將以實際行動扮演促進產業轉型、穩定經濟的推手。

