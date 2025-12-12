玉山金獲 CDP 雙 A 評級

2025年碳揭露專案（Carbon Disclosure Project,CDP）發布評級結果，玉山金控（2884）於氣候變遷、森林、水三個議題獲選「領導級」，其中氣候變遷及森林議題獲得最高等級A級，更首次在水資源議題獲得A-級佳績，代表玉山在氣候、森林、水的治理、策略、風險管理指標及目標等面向，展現出積極作為與強烈企圖心。

CDP為全球具指標性的環境揭露標準，2024年協助全球24,800家企業和近1,000個城市、州和地區揭露環境影響，評級內容對齊IFRS S2氣候標準、氣候相關財務揭露（TCFD）等國際氣候揭露準則，近年更接軌自然相關財務資訊揭露（TNFD），問卷內容涵蓋森林、水資源及生物多樣性等自然關鍵議題。企業不僅在氣候變遷議題需持續精進，更要於森林保護、水資源管理等環境議題展現積極作為，方能符合CDP嚴格的揭露要求。

玉山長期投入氣候及環境議題，在邁向2050年淨零排放的同時，也承諾致力達成自然正成長（Nature Positive）。自2022年起每年發佈整合TCFD與TNFD架構的「氣候自然報告書」，2024年取得BSI台灣TNFD符合性查核。此外，玉山金控發布「維護生物多樣性暨不毀林承諾」，承諾攜手利害關係人共同推動生物多樣性與森林保護復育，實現聯合國生物多樣性公約2050年「人與自然和諧共生」的願景；子公司玉山銀行持續結合金融本業，推出「Farm to Table創新金融方案」支持台灣永續食農轉型，也攜手台灣中油響應政府「保育共生地認證方案」 簽訂首筆OECM連結貸款，響應聯合國「30×30」目標。

除了深化在地行動，玉山也積極拓展國際合作，於第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）與世界氣候基金會（WCF）達成戰略合作，加入自然投資聯盟（NIC）並受邀擔任亞洲區主席，未來將串聯亞洲地區的金融機構、產業領袖、政府與學術界的跨域資源，推動資金投入亞洲生物多樣性保育、自然資本投資及生物信用額度機制發展。

玉山堅信「一個好的ESG策略，就是好的企業發展策略」，面對國際氣候及自然領域快速發展，玉山將持續接軌國際趨勢、結合金融本業，攜手志同道合的夥伴共同推動環境保護與社會共融，為台灣及亞洲這片土地帶來正向影響。