中信論壇點出財管趨勢

中國信託銀行呼應亞洲資產管理中心政策，10日於高雄洲際酒店盛大舉辦「亞資領航、勢啟高雄」論壇，以「鏈結全球契機布局世代財富」為主軸，深度聚焦全球經濟新秩序、跨境資產配置與家族傳承治理三大趨勢，活動集結超過百位產官學界與高資產客戶參與，展現中信銀行攜手推動台灣成為亞洲資產管理中心的決心。

「亞資領航、勢啟高雄」論壇特別邀請高雄市副市長林欽榮到場支持，中信銀行總經理楊銘祥表示，亞洲資產管理中心是台灣在資產管理、家族治理與財富永續傳承的關鍵里程碑，而高雄是具備國際視野、創新能量與快速崛起潛力的新興重鎮，中信銀行長期深耕台灣高資產客群，透過私人銀行團隊深化家族辦公室版圖，協助客戶凝聚家族共識，達成跨世代永續傳承，期盼藉由本次論壇提供更具競爭力及永續價值創新觀點。

論壇聚焦全球經濟、另類投資、多元配置與家族治理四大主題，並邀請四位領域專家進行主題演說。中信投顧總經理陳豊丰以「洞悉2026全球經濟新秩序」為題，解析降息與人工智慧（AI）發展下的市場展望；霸菱私募信貸客戶投資組合資深總監張瑋真探討另類投資商機，強調私募工具亦可為投資選項，有機會提升長期報酬潛力；投信投顧公會理事長尤昭文分析多元資產配置契機，介紹私募股權與對沖基金等商品特色；安永聯合會計師事務所稅務服務部營運長林志翔則從稅負改革切入，剖析家族辦公室與傳承工具的實務布局。中信銀私人銀行處長楊子宏共同深入研討2026年變局下的資產管理、家庭傳承與投資機會，現場互動熱切。

中信銀推動「家族辦公室服務」、「未具證券投信基金性質之境外基金產品」、「保費融資服務」、「自行質借服務」、「金融資產投資組合貸款服務（Lombard Lending）」及「跨境服務」等14項創新服務與產品，致力打造一站式資產管理平台，服務範疇涵蓋境內外資產整合、企業股權配置、婚姻財產風險控管等項目，並整合海外與本地資源，深化全球客戶服務力道，再藉由跨領域團隊為核心，由稅務、法律顧問與客戶關係經理等專家，共同規劃客製化方案，協助客戶建立家族憲章與結構化的傳承系統。

隨著超高資產家族對跨世代治理與國際化布局需求急遽增長，中信銀已從財富管理層級昇華至家族治理與永續發展，家族辦公室服務自推出以來，吸引逾20組高資產家族啟動專案規劃。