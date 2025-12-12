三商壽增資承諾 金管會點頭

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔廖珮君黃于庭／台北報導
三商壽。聯合報系資料照
三商壽。聯合報系資料照

金管會昨（11）日證實，已核准三商壽（2867）提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。市場預期，在玉山金挹注資本、搭配ICS緩衝機制後，三商壽的財務結構可望迎來關鍵性重整。

三商美邦人壽昨日召開法人說明會，三商壽表示，新版資本強化計畫及增資承諾書已獲主管機關核准，亦取得新一代清償能力制度選擇性過渡措施的申請資格，將依規提出申請；另外，三商壽今年已完成現增10.5億元，發行次順位債82.8億元，目前規劃於年底前將剩餘的92.5億元募集完成，充實資本。

金管會昨日表示，接下來，三商壽需在12月15日前提報董事會決議，並向金管會送交其「選擇性過渡措施」的實際借款額度，啟動接軌前的資本補強程序。

據了解，玉山金在11月5日宣布合併三商壽後，便火速遞件。金管會在11月7日收件截止日前，就已收到三商壽的增資承諾、過渡措施說明，相關審查也同步啟動。

玉山金在敲定收購三商壽後，順利使三商壽取得增資與過渡措施的雙重核准，不僅替三商壽補上長期資本缺口，也等於讓玉山金正式補齊壽險版圖，宣告跨入「金控2.0」新階段。

三商壽今年前三季稅後純益9.4億元，每股稅後純益（EPS）0.16元。今年第2季受到台幣強勢升值影響，壽險業普遍因匯兌損失而衝擊獲利，但配合第3季台股指數上升3,565點，公司適度調節股票資產配置，提升權益類資產獲利，使第3季當季稅後純益為16億元，整體獲利已回穩。第3季底淨值為408億元，總資產達1.6兆元，淨值比為2.98%，已近法定標準。

三商壽財務長林碧華指出，接軌後利差損會有大幅改善，現在負債成本為3.42％，明年將會降至2.2%，因此明年利差益會大幅增加在損益部分，損益亦會較現行制度下，大幅增加。

三商壽前三季總保費收入817億元，年增18億元，新契約保費（FYP）收入259億元，年成長17%，其中投資型商品FYP貢獻224億元，年成長18%，在業界排名第五，利變型壽險FYP年成長93%，其中美元利變型壽險FYP較去年同期大幅成長112%。三商壽預估2026年新契約保費收入仍將較2024年成長3至5%。預計全年CSM可達130億元，接軌後持續透過保障型商品的銷售，預計每年新契約CSM逾150億元。

