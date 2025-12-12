壽險2025年前11月新保費超越去年

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入的成長。根據各公司統計，六大壽險11月新契約保費達5,335.9億元，推估整體壽險業界，前11月新契約保費有望挑戰9,000億元，超越去年全年8,417億元的成績。

根據各公司統計，國泰人壽11月新契約保費收入共149.6億元，市占率逾17％為業界第一，月減2.35％、年減23％，前11月累計新契約保費共1,657.2億元，年成長34％，其中投資型保單單月衝出破百億元的績效。

富邦人壽11月新契約保費78.8億元，較去年同期減少一成，累計前11月新契約保費達1,050.8億元，年成長3.4%，在六大壽險裡居次。富邦人壽保障型及分期繳商品推動成果亮眼，其中分紅保單約占整體新契約保費逾五成。富邦人壽指出，過往分紅實現率穩定，在超高齡社會中符合資產累積、退休規劃與傳承需求，因此仍是明年業界銷售焦點。

