彰銀射箭隊勇奪隊史首冠 頒發激勵金肯定選手卓越表現
彰化銀行（2801）舉行「彰化銀行射箭隊表揚暨頒獎儀式」，由董事長胡光華及總經理簡志光頒發激勵金予射箭隊位教練及九名隊員，表揚團隊今年國內聯賽奪得隊史首座總冠軍及肯定國際賽事獲獎之選手。
彰化銀行成立冠名射箭隊參與中華企業射箭聯賽，今年邁入第4年，本年度射箭隊展現強勁實力，在例行賽中以積分排名第一進入季後賽，並於總冠軍賽中頂住壓力、發揮堅毅精神，以穩健表現勇奪隊史首座總冠軍獎盃，充分展現團體默契與永不放棄的運動家精神。
除了總冠軍的榮耀，彰銀射箭隊更囊括二項分項冠軍，隊員邱意晴榮獲「箭林之后」殊榮，隊員李彩綺與羅正偉則拿下「黃金混雙」，為本季畫下完美句點。
彰銀射箭隊除了國內賽事表現優異外，隊員在國際賽事中亦大放異彩，邱意晴於9月10日在射箭世錦賽中勇奪睽違6年之女團金牌；李彩綺於11月14日射箭亞錦賽奪下睽違10年之混雙金牌，為國爭光。
胡光華表示，彰化銀行將持續投入資源支持企業運動團隊發展，不僅落實企業社會責任，也希望成為台灣體壇的堅實後盾，培育更多台灣之光。期盼射箭隊未來能在國際舞台上再創高峰，持續為臺灣與彰化銀行帶來更多榮耀。
彰化銀行長期致力支持體育運動發展，培育優秀潛力選手成效已逐漸展現，並透過企業射箭聯賽跨縣市舉辦，讓彰銀各地員工得以就近參與賽事，不僅提升員工對射箭運動的認識與關注，更藉由每場賽事的熱情加油打氣，提升賽事的能見度與社會影響力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言