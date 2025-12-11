打詐再出招？金管會擬與銀行業者研議 ATM臉部遮蔽物示警功能

財政部於公股金融事業例會要求強化防詐措施，並建議研議未來戴口罩者無法於ATM提款，對此，金管會銀行局副局長張嘉魁11日表示，目前金管會鼓勵銀行研議相關做法，後續將召集各銀行與公會討論技術可行性和具體做法，尚未有具體時程與定案。

張嘉魁指出，部分銀行已導入臉部辨識功能，可在客戶臉部遭遮蔽（如戴口罩、安全帽）時發出警示音，提醒使用者或周遭民眾，但目前各銀行因成本、技術成熟度不同，導入程度不一。金管會將先全面了解銀行現況與導入意願，由銀行評估臉部辨識技術準確性、銀行投入意願、成本考量和民眾接受度等，並討論可行辦法。

張嘉魁也強調，不便多談細節，以避免讓詐騙集團有機可趁，但所有做法都會以提升防詐效果與民眾權益為前提進行研議。