臺灣企銀勇奪玉山獎全國雙首獎 董事長獲總統接見代表致詞

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀奪玉山獎全國雙首獎獲總統接見表揚，由董事長李嘉祥代表獲獎企業致詞。圖／臺灣企銀提供
臺灣企銀（2834）今年榮獲第22屆國家品牌玉山獎全國雙首獎，成為首家連續五年奪得全國首獎的公股銀行。本月11日臺灣企銀董事長李嘉祥及總經理李國忠獲總統賴清德接見表揚，同時李嘉祥也遴選為獲獎企業代表致詞，展現主辦單位對臺灣企銀在推動安全金融、科技創新與普惠服務等卓越貢獻的高度肯定。

李嘉祥表示，非常榮幸由臺灣企銀代表獲獎企業致詞。臺灣企銀榮獲雙首獎，其中一項「臺灣企銀智防網，智慧防詐用心守財」專案，將AI偵測、跨域聯防與風險監控引進核心流程，強化從交易端、身分端到行為端的全方位資安防護，降低金融詐騙風險，守護客戶財產安全，亦榮獲Global Finance「全球最佳資安與防詐管理」獎，及IDC未來企業大獎「亞太最佳安全信任」獎等多項國際級大獎，向國際展現臺灣金融在防詐、普惠與友善服務上的深厚實力。

另一項全國首獎「Hokii數位生活圈，連結您的智慧金融新日常」專案，藉由打造數位金融吉祥物福企鵝Hokii，積極推動數位金融友善生態圈，導入AI智能服務、雲端申辦平台、人性化的行動銀行介面，以及結合各種便捷的支付交易場景，加速金融服務深入民眾生活。

臺灣企銀不僅勇奪兩項全國首獎，在產品創新、綠色永續、企業治理、員工照護等面向皆有亮眼成果，獲得「傑出企業」、「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」共21座獎項，表現亮眼。

李嘉祥強調，臺灣企銀身為全國唯一中小企業專業銀行，肩負支持中小企業的使命，積極響應政府推動中小企業振興、青年創業融資、淨零轉型等多項重要政策，善盡金融業引導企業永續發展的關鍵角色。未來臺灣企銀將持續發展數位創新、推動普惠金融，以實際行動扮演促進產業轉型、穩定經濟的推手，陪伴民眾與企業邁向穩健與永續的未來。

臺灣企銀 數位金融 中小企業

