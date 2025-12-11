聽新聞
股東會大變革！企業遇天災、疫情 仍可視訊處理改選案
金管會宣布，放寬公發公司召開視訊股東會限制，當發生天災或疫情等情況時，「純視訊」與「視訊輔助」股東會，不再受改選、解任及超額提名等限制，也免強制由股務代理機構承辦，新制將自明年6月股東會適用。
對公司來說，當發生天災或疫情等情事時，依舊可讓當年度有改選、解任董監事議案者，也能改採視訊股東會模式，不需強制開實體股東會。
對小股東而言，屆時也不需上山下海、全台跑場，在家用「視訊」就可線上參加公司股東會。
金管會在2021年疫情期間，允許公司在「特定條件」下召開純視訊或視訊輔助股東會；經濟部也修法，讓企業在天災或疫情等不可抗力情況下，可不經修章就改採視訊會議。
但想改開「視訊」股東會者，限制重重，公司有需求卻不能開。
依規定，公司開「純視訊」股東會，不得處理董監事改選、解任或重大議案；「視訊輔助」雖可改選，但限於足額提名，也不得處理解任案。兩者均須委由股務代理機構承辦。
證期局副局長黃厚銘指出，外界一直反映，未來若遇天災或疫情時，卻又剛好碰到改選、甚至候選人超額提名，公司就會陷入「不能開股東會」的困局，影響公司運作。
金管會11日修正《公開發行公司股務處理準則》，全面鬆綁企業採行純視訊及視訊輔助股東會的使用限制。幾乎把舊制度中最卡的限制全部打開。
「純視訊」股東會，可處理董監事改選及解任，「視訊輔助」也放寬超額提名情況仍可召開，同時兩者皆不再強制要求聘用股務代理機構。
唯一保留的限制為重大議案（如併購）仍不得以「純視訊」方式進行，以維繫重大交易透明度。
新制將自明年6月股東會旺季適用。企業未來不論遭遇疫情、地震等不可抗力事件，均可更彈性選擇視訊模式召開股東會，避免程序受阻。
