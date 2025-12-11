3連假刺激消費！國人10月信用卡簽帳金額4534億元 創同期新高

今年10月受到中秋、雙十和光復節等三個連假推動，金管會銀行局統計，信用卡簽帳金額創同期新高，達4,534億元，較去年同期成長12％；國人刷卡累計前十月共刷出4兆1,360億元，創下史上新高，年成長6.6％，其中又以百貨精品、旅遊和餐飲等消費為刷卡增額大宗。

銀行局統計，截至今年10月底，全台共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,048萬張、有效卡數約4,038萬張，均較上月小幅增加0.47％。10月信用卡簽帳金額達4,534億元，較上月增加502億元，月增12.45%、年增12％，創同期新高。金管會銀行局副局長張嘉魁說，10月適逢中秋節、雙十節、光復節等三個連假，加上百貨周年慶，推升購物、旅遊、餐飲等消費需求，使信用卡消費顯著成長。

部分銀行如中國信託銀行和國泰世華銀行10月簽帳金額分別刷出近801億元和近791億元，張嘉魁指出，主因是百貨檔期和連假旅遊消費熱潮推升消費金額，至於發卡和停卡數較多的銀行如聯名卡到期換發等相關作業仍持續中。

電子支付方面，截至今年10月底止，共有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），電子支付帳戶使用人數達3,481萬人，較上月增加36萬人，但代理收付實質交易金額因隨著部分業者的9月促銷活動結束而回落，從上月的213.6億元降至207.3億元，10月的收受儲值款項金額約295億元，較上月減少4.9億元，支付款項餘額180億元，月減5億元。