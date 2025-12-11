快訊

3連假刺激消費！國人10月信用卡簽帳金額4534億元 創同期新高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
今年10月受到中秋、雙十和光復節等三個連假推動，金管會銀行局統計，信用卡簽帳金額創同期新高，達4,534億元，較去年同期成長12％。示意圖／AI生成

今年10月受到中秋、雙十和光復節等三個連假推動，金管會銀行局統計，信用卡簽帳金額創同期新高，達4,534億元，較去年同期成長12％；國人刷卡累計前十月共刷出4兆1,360億元，創下史上新高，年成長6.6％，其中又以百貨精品、旅遊和餐飲等消費為刷卡增額大宗。

銀行局統計，截至今年10月底，全台共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,048萬張、有效卡數約4,038萬張，均較上月小幅增加0.47％。10月信用卡簽帳金額達4,534億元，較上月增加502億元，月增12.45%、年增12％，創同期新高。金管會銀行局副局長張嘉魁說，10月適逢中秋節、雙十節、光復節等三個連假，加上百貨周年慶，推升購物、旅遊、餐飲等消費需求，使信用卡消費顯著成長。

部分銀行如中國信託銀行和國泰世華銀行10月簽帳金額分別刷出近801億元和近791億元，張嘉魁指出，主因是百貨檔期和連假旅遊消費熱潮推升消費金額，至於發卡和停卡數較多的銀行如聯名卡到期換發等相關作業仍持續中。

電子支付方面，截至今年10月底止，共有9家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政），電子支付帳戶使用人數達3,481萬人，較上月增加36萬人，但代理收付實質交易金額因隨著部分業者的9月促銷活動結束而回落，從上月的213.6億元降至207.3億元，10月的收受儲值款項金額約295億元，較上月減少4.9億元，支付款項餘額180億元，月減5億元。

相關新聞

3連假刺激消費！國人10月信用卡簽帳金額4534億元 創同期新高

今年10月受到中秋、雙十和光復節等三個連假推動，金管會銀行局統計，信用卡簽帳金額創同期新高，達4,534億元，較去年同期...

股東會大變革！企業遇天災、疫情 仍可視訊處理改選案

企業逢天災、疫情，也能開「視訊」股東會做董監事改選了。

16連勝在望！國銀中小企業放款提前達標 全年衝破5000億元

據金管會2025年10月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆8,202億元，月增493億元，累計前十月新增放款4,822...

六大壽險前11月新契約保費達5335億元 整體業界估衝9000億元

投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入（FYP）的成...

臺灣企銀勇奪玉山獎全國雙首獎 董事長獲總統接見代表致詞

臺灣企銀（2834）今年榮獲第22屆國家品牌玉山獎全國雙首獎，成為首家連續五年奪得全國首獎的公股銀行。本月11日臺灣企銀...

明年上路！金管會放寬股東會視訊會議限制

企業若有董監超額改選、解任董事監察人案，現行無法透過視訊輔助股東會決議，金管會今天表示，將預告修正「公開發行股票公司股務...

