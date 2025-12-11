聯博成為首家獲准 在國內進行區域核心資產管理服務布局之外商公司

聯博投信指出，金管會12月10日專案認可聯博投信於台灣持續強化區域性核心資產管理技術服務之布局，並同意聯博投信得以申報生效方式辦理新境外基金募集及銷售案，以及所總代理於台灣經核准募集銷售之境外基金，國內投資人投資金額占個別基金淨資產價值比率上限調整至90%。

聯博投信指出，聯博集團為台灣第一家獲主管機關專案認可此項申請案的外商資產管理機構，充分顯示出聯博集團長期深耕台灣市場、培育在地人才及持續加大在台投資的努力與承諾，也進一步呼應金管會「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的政策願景。

聯博投信董事長翁振國表示，聯博長期以來積極響應金管會深耕台灣市場、培育在地人才之政策，已投入各種資源，持續著力於增加在地管理資產、人才招募與培育，以及於我國建立集團區域服務機構等項目。本次成為第一家獲主管機關認可此區域性核心資產管理技術服務布局計畫，彰顯聯博集團以台灣為亞太重要樞紐、長期策略性投資台灣的決心。

翁振國指出，聯博集團除由聯博投信在台提供投資研究、投資交易等區域性核心資產管理服務，並規劃逐年於我國設立風險控管、產品設計等區域性核心基金服務機構。相關規劃展現聯博集團配合主管機關政策，全方位挹注資源於聯博投信，將進一步強化台灣作為聯博集團區域核心資產管理基地的角色。