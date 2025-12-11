16連勝在望！國銀中小企業放款提前達標 全年衝破5000億元

據金管會2025年10月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆8,202億元，月增493億元，累計前十月新增放款4,822億元，已達全年目標4,600億元的105%，等於超前達標，若最後兩個月無重大變動，將是連16年達標。

銀行局副局長張嘉魁說，10月放款持續成長，主因是中小企業營運周轉金增加，及企業貿易融資、短期備料及動撥聯貸案所致。就過去11~12月多是傳統放款旺季來看，預料中小企業新增放款量仍會持續成長。

市場預估，全年中小企業新增放款量有望飛越5,000億元大關，若動能強勁，甚至有機會超車去年全年5,716億元，拿下年度排名第四大。

銀行圈指出，第4季有消費性電子旺季、AI產業鏈融資需求續熱，但關稅調整與豁免幅度卻衝擊傳統產業，產業分化、復甦落差愈易嚴重，一增一減也牽動了中小企業放款動能的強弱。

金管會11日公布10月底國銀對中小企業放款狀況。回顧今年各季，今年首季新增放款量737億元，第2季放款量成「V型」翻轉，季增1,573億元，第3季利空出盡，放量大增2,019億元。

10月再增加放款493億元，累計前十月新增放款4,822億元，是史上同期第五大。放款餘額攀升到10兆8,202億元，年增5%，略高於主計處預估全年經濟成長率4.45%。

在市場競逐方面，前十月新增放款前三大，仍由民營銀行獨占鰲頭，顯示民營銀行積極搶占市場。中信銀以新增放款645億元穩居冠軍，玉山銀547億元與北富銀523億元相互競逐。

第四是台新銀425億元緊追在後，第五大是第一銀行371億元是唯一擠入前五大的公股行庫。