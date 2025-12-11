快訊

16連勝在望！國銀中小企業放款提前達標 全年衝破5000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會2025年10月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆8,202億元，月增493億元，累計前十月新增放款4,822億元，已達全年目標4,600億元的105%，等於超前達標。圖／本報資料照片
金管會2025年10月底統計，國銀中小企業放款餘額10兆8,202億元，月增493億元，累計前十月新增放款4,822億元，已達全年目標4,600億元的105%，等於超前達標，若最後兩個月無重大變動，將是連16年達標。

銀行局副局長張嘉魁說，10月放款持續成長，主因是中小企業營運周轉金增加，及企業貿易融資、短期備料及動撥聯貸案所致。就過去11~12月多是傳統放款旺季來看，預料中小企業新增放款量仍會持續成長。

市場預估，全年中小企業新增放款量有望飛越5,000億元大關，若動能強勁，甚至有機會超車去年全年5,716億元，拿下年度排名第四大。

銀行圈指出，第4季有消費性電子旺季、AI產業鏈融資需求續熱，但關稅調整與豁免幅度卻衝擊傳統產業，產業分化、復甦落差愈易嚴重，一增一減也牽動了中小企業放款動能的強弱。

金管會11日公布10月底國銀對中小企業放款狀況。回顧今年各季，今年首季新增放款量737億元，第2季放款量成「V型」翻轉，季增1,573億元，第3季利空出盡，放量大增2,019億元。

10月再增加放款493億元，累計前十月新增放款4,822億元，是史上同期第五大。放款餘額攀升到10兆8,202億元，年增5%，略高於主計處預估全年經濟成長率4.45%。

在市場競逐方面，前十月新增放款前三大，仍由民營銀行獨占鰲頭，顯示民營銀行積極搶占市場。中信銀以新增放款645億元穩居冠軍，玉山銀547億元與北富銀523億元相互競逐。

第四是台新銀425億元緊追在後，第五大是第一銀行371億元是唯一擠入前五大的公股行庫。

中小企業 市場 金管會 國銀

相關新聞

16連勝在望！國銀中小企業放款提前達標 全年衝破5000億元

據金管會2025年10月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆8,202億元，月增493億元，累計前十月新增放款4,822...

六大壽險前11月新契約保費達5335億元 整體業界估衝9000億元

投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入（FYP）的成...

明年上路！金管會放寬股東會視訊會議限制

企業若有董監超額改選、解任董事監察人案，現行無法透過視訊輔助股東會決議，金管會今天表示，將預告修正「公開發行股票公司股務...

連假帶旺消費！10月刷卡額4534億元 創歷年同期新高

連假效應帶旺消費，金管會統計顯示，民眾10月信用卡簽帳金額達新台幣4534億元，今年前10月簽帳金額衝上4兆1360億元...

ATM提款不能戴口罩？金管會提四大因素 將討論是否全面推動

基於防詐效果，未來不論是戴口罩或是安全帽是否都不能在ATM提現？對此金管會今日指出，由於有四大因素尚未釐清，因此尚不能決...

金管會准了！三商美邦提增資承諾、ICS過渡期一次到手

金管會11日證實，已核准三商壽（2867）提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。接下來，三商壽需在12...

