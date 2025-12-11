快訊

六大壽險前11月新契約保費達5335億元 整體業界估衝9000億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入（FYP）的成長。聯合報系資料照
投資市場強勢，帶動投資型與分紅保單買氣，加上降息議題發酵，固定利率商品吸引長期鎖利需求，推升新契約保費收入（FYP）的成長。根據各公司統計，六大壽險11月新契約保費達5,335.9億元，推估整體壽險業界，前十一月新契約保費有望挑戰9,000億元，超越去年全年8,417億元的成績。

根據各公司統計，國泰人壽11月新契約保費收入共149.6億元，市占率逾17％為業界第一，月減2.35％、年減23％，前十一月累計新契約保費共1,657.2億元，年成長34％，其中投資型保單單月衝出破百億元的績效。

富邦人壽11月新契約保費78.8億元，較去年同期減少一成，累計前十一月新契約保費達1,050.8億元，年成長3.4%，在六大壽險裡居次。富邦人壽保障型及分期繳商品推動成果亮眼，其中分紅保單約占整體新契約保費逾五成。富邦人壽指出，過往分紅實現率穩定，在超高齡社會中符合資產累積、退休規劃與傳承需求，因此仍是明年業界銷售焦點。

南山人壽主力銷售商品放在保障型和投資型保單，11月新契約保費較上月減少約7％，前十一月累計新契約保費也有約759億元，年成長10％。

凱基人壽攜手金控子公司推出投資型保單後反應熱烈，11月新契約保費91.6億元，年增86.2%，其中投資型商品銷售52.6億元，較去年同期大幅成長482.7%，前十一月新契約保費達683.1億元，年增29.2%。

台灣人壽11月新契約保費收入66億元，年成長達87.4%，單月成長率居六大壽險之冠，累計前十一月達635億元，年成長41.9%。

新光人壽11月新契約保費收入58億元，累計前十一月新契約保費收入達550.9億元，年成長約4%。

11月電子業出口活絡，投資人對股市仍具信心，投資型保單帶頭衝刺整體新契約保費收入。壽險業者說，11月配合銀行和業務員通路銷售，投資型保單有較明顯成長，至於利變型保單則因基期較高，成長空間相對有限。隨著12月各壽險公司的季節性銷售策略陸續推出，預期新契約保費收入將會較11月表現更好。

保費 契約

相關新聞

16連勝在望！國銀中小企業放款提前達標 全年衝破5000億元

據金管會2025年10月底統計，國銀對中小企業放款餘額10兆8,202億元，月增493億元，累計前十月新增放款4,822...

明年上路！金管會放寬股東會視訊會議限制

企業若有董監超額改選、解任董事監察人案，現行無法透過視訊輔助股東會決議，金管會今天表示，將預告修正「公開發行股票公司股務...

連假帶旺消費！10月刷卡額4534億元 創歷年同期新高

連假效應帶旺消費，金管會統計顯示，民眾10月信用卡簽帳金額達新台幣4534億元，今年前10月簽帳金額衝上4兆1360億元...

ATM提款不能戴口罩？金管會提四大因素 將討論是否全面推動

基於防詐效果，未來不論是戴口罩或是安全帽是否都不能在ATM提現？對此金管會今日指出，由於有四大因素尚未釐清，因此尚不能決...

金管會准了！三商美邦提增資承諾、ICS過渡期一次到手

金管會11日證實，已核准三商壽（2867）提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。接下來，三商壽需在12...

