快訊

連假帶旺消費！10月刷卡額4534億元 創歷年同期新高

中央社／ 台北11日電
連假效應帶旺消費，金管會統計顯示，民眾10月信用卡簽帳金額達新台幣4534億元，今年前10月簽帳金額衝上4兆1360億元，兩者皆創歷年同期新高。示意圖／AI生成
連假效應帶旺消費金管會統計顯示，民眾10月信用卡簽帳金額達新台幣4534億元，今年前10月簽帳金額衝上4兆1360億元，兩者皆創歷年同期新高。金管會分析，10月有中秋節、雙十節、光復節等連假，加上百貨週年慶，刺激旅遊購物與餐飲消費。

金管會今天公布10月信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。截至10月底，合計32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6048萬張，總有效卡數約4038萬張。

金管會統計顯示，10月信用卡簽帳金額約4534億元，年增12.01%，今年前10月簽帳金額合計達4兆1360億元，年增6.6%，不管是單月還是前10月累計簽帳金額都寫下歷年同期新高。

金管會銀行局副局長張嘉魁說明，去年10月僅有雙十節，還不是連續假期，今年10月消費旺，主要是因連假較多，包括中秋節、雙十節、光復節等，還碰到百貨週年慶，推升旅遊購物餐飲消費。

觀察各發卡銀行10月數據，發卡王第1名為中信銀16.88萬張，第2名為玉山銀6.25萬張，第3至第5名依序為台新銀5.11萬張、國泰世華銀4.22萬張與星展銀3.8萬張。至於停卡狀況，中信銀停卡11.17萬張，玉山銀停卡8.2萬張、台新銀停卡4.86萬張。

張嘉魁指出，中信銀主要8月新發行中國信託uniopen聯名卡帶動，不過多家業者持續也在清卡。中信銀10月刷出800億元，經了解主要是百貨精品、旅遊休閒消費帶動。

至於電子支付發展，根據金管會統計，截至10月底，全台共有全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、橘子支、街口電子支付、歐付寶、簡單行動支付等9家專營電支機構，以及20家兼營電支機構（包含中華郵政與銀行）。

電子支付帳戶10月總使用者人數約3481萬人，月增36萬人。觀察前5名戶數，一卡通票證710.9萬戶，其次為街口支付706.9萬戶，第3名到第5名分別為全支付687.1萬戶、悠遊卡385.7萬戶與玉山銀319.1萬戶。

外界關注今年12月上線的LINE Pay Money短短不到3天就破百萬戶，是否可能掀起電子支付市場變化，張嘉魁指出，目前10月統計並無相關資料，屆時業者會在明年1月再來做資料申報。

中信銀 金管會 消費 信用卡

