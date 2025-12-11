臺灣銀行與高等檢察署簽署「可疑交易分析機制」MOU
臺灣金控暨臺灣銀行董事長凌忠嫄與臺灣高等檢察署檢察長張斗輝於11日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書（MOU），在法務部部長鄭銘謙見證下，建立公私協力機制，加強與檢調機關情資交流及合作，攜手打擊詐騙犯罪。
臺灣銀行長期貫徹政府打詐政策，透過「事前」防杜人頭帳戶開立、優化AI預警監控模型；「事中」加強高風險族群關懷提問、積極參與反詐聯防機制、及時阻斷異常金流；「事後」精進異常帳戶態樣監控、強化久未往來戶審查，全方位打造阻詐防護網。
2020年至2025年10月臺灣銀行成功攔阻民眾被詐騙案共2,941件、總金額逾21.8億元，其中2024年成功阻詐金額超逾5億元，名列公股銀行第一名，且連續6年榮獲內政部警政署「協助攔阻民眾被詐騙款項有功金融機構」，並於2022年至2024年連續獲金管會頒獎表揚臨櫃關懷提問成效優異行員。
透過此次與高檢署協力合作，將運用金融科技，深化聯防阻詐機制，加速鎖定可疑帳戶，事先管制潛在不法帳戶，並藉由數據共享，從源頭防堵詐欺，攔阻不法金流，以達成防制洗錢及懲阻詐騙之效。展望未來，臺灣銀行將積極與外部單位合作聯防，持續強化本身防詐量能與預警精準度，透過防詐宣導活動提升民眾防詐意識等多管齊下，發揮金融正向影響力，共同為守護民眾財產安全努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言