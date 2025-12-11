ATM提款不能戴口罩？金管會提四大因素 將討論是否全面推動

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
未來在ATM提現都不能戴口罩？金管會列舉四大因素將再找銀行討論是否全面推動。圖／本報資料照片
基於防詐效果，未來不論是戴口罩或是安全帽是否都不能在ATM提現？對此金管會今日指出，由於有四大因素尚未釐清，因此尚不能決定是否全面推動，目前只能先鼓勵銀行可試辦。

財政部長莊翠雲周四召開公股董總會報，當中有討論到公股行庫的ATM是否加裝設備讓戴口罩的提款者不能提款，以對車手提款造成攔阻效果，不過當場也有公股董總表示，倘若只有八大行庫全面推動，但民營銀行卻未全面推動也沒有用，因此使金管會的態度受到外界高度矚目。

金管會所說的四大因素，包括臉部辨識技術的準確度、銀行投入ATM的系統成本、民眾的接受度，以及如何宣導。銀行局副局長張嘉魁指出，這幾年來車手都會透過ATM領取詐款，造成金流追蹤的斷點，臉部遮蔽的辨識技術，以科技的技術去阻止或延緩詐騙金流從ATM被車手提款的效果。他也指出，雖然已有部分銀行已在特定的ATM機台或自動化服務區，已有試行倘若臉部有遮蔽物，例如戴口罩或安全帽，無法全臉露出時，ATM就會有警示音出來，對於警示音，張嘉魁指出，若有警示音出來，旁人也會注意，車手也許就不敢在該提款機提款。至於銀行局目前考慮能否全面推廣，考量的主要重點就是上述的四大項目。

張嘉魁也指出，因此金管會將再找相關單位和銀行開會討論導入臉部辨識示警功能的可行性，以及相關契約和法規是否有要調整之處，目前初步來看，法規部分沒問題，會儘量鼓勵銀行來推動。接下來銀行局會了解銀行推動的最新情況，和所有銀行推動的意願，最快預定這個月就會找銀行業者，包括銀行公會來開會。

