金管會准了！三商美邦提增資承諾、ICS過渡期一次到手

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會11日證實，已核准三商壽（2867）提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。圖／三商壽提供
金管會11日證實，已核准三商壽（2867）提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。圖／三商壽提供

金管會11日證實，已核准三商壽（2867）提出增資承諾，也同意其接軌TW-ICS的15年過渡措施。接下來，三商壽需在12月15日前提報董事會決議，並向金管會送交其「選擇性過渡措施」的實際借款額度，啟動接軌前的資本補強程序。

據了解，玉山金（2884）在11月5日宣布合併三商壽後，便火速遞件。金管會在11月7日收件截止日前，就已收到三商壽的增資承諾、過渡措施說明，相關審查也同步啟動。

三商美邦今年6月底RBC僅154%，且已連續七期未達200%，是市場唯一未能跨過門檻的壽險公司。

依金管會規劃，壽險公司若想適用ICS的資本緩衝配套，必須先把RBC補回200%，才可取得「15年淨資產過渡措施」與「5年超借額度」資格。

簡單說，若要接軌TW-ICS，補足RBC成為「前提中的前提」。三商壽需交由一份由金管會認可的增資承諾。

玉山金在敲定收購三商壽後，順利使三商壽取得增資與過渡措施的雙重核准，不僅替三商壽補上長期資本缺口，也等於讓玉山金正式補齊壽險版圖，宣告跨入「金控2.0」新階段。

玉山金 金管會 三商美邦人壽

