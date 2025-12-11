遠東商銀人事新布局 董座由周添財接棒、執行副總林建忠升總座

遠東商銀（2845）前董事長侯金英日前辭世，隨後由獨立董事兼常務董事張家祝暫代董事長一職，如今新董座接任人選已敲定，將由現任總經理周添財升任董事長，並自12月15日生效；另外，遠銀也同步公告總經理異動，將由現任執行副總經理林建忠接棒總經理一職，此人事案呈報主管機關核准後生效。

先前遠東商銀同步公告，兩位法人董事代表人異動，分別是裕鼎實業改派法人董事代表人為總經理周添財，以遞補前董事侯金英的遺缺；另外，裕民航運（2606）也改派徐旭東之子徐國安，如今遠銀新任董事長由周添財接任，也意味著遠東銀行邁向專業經理人掌舵。

現年75歲的周添財為政治大學銀行學系畢業，大學畢業後進入外商銀行，從美國大陸銀行台北分行的實習生開始，歷經首席外匯交易員、副總裁，轉換到荷蘭銀行也做到台灣區副總裁，更在已故遠東商銀前總經理洪信德延攬下，轉檯至遠東商銀，至今在遠銀體系內已達29年。

周添財出生於平溪礦工家庭，過去他也曾大方向媒體分享他小時候的勤勉與苦學經歷，他指出，當時因平溪沒有中學，必須坐火車到基隆上初中、高中，每天都要花4個小時坐火車，初中時每天5點多起床追火車，從平溪搭第一班車5點45分到三貂嶺，再轉宜蘭線到基隆八堵，因此一趟就要花上2個小時。

甚至在求學過程中，因為家裡沒有柴油燈，每天回程就在火車上昏黃的燭光下勤奮複習學業，也因為他的勤學，最後如願考進國立政治大學銀行系。