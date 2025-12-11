農退儲金新制負擔比由現行5成降為4成 農民將少繳33萬

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院院會於今日通過農業部擬具的「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成。農業部表示，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部表示，農民退休儲金自2021年1月1日起推動，現行規定是由農民與主管機關各按月提繳50%相同金額，但因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願，經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額的40%，主管機關負擔總金額的60%，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。

農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至今年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人。本次調整農民與政府的分擔比例，是為了實質支持農民的儲蓄養老意願，解決農民反映的經濟負擔問題，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。

