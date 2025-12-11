快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券年末好禮列車，開戶存股雙重送，最多送1,300元股票禮品卡。永豐金證券／提供
永豐金證券年末好禮列車，開戶存股雙重送，最多送1,300元股票禮品卡。永豐金證券／提供

歡慶永豐金證券拿下「2025網路口碑之星」大獎，寫26家數位券商中唯一獲「領航創新獎」。政府普發1萬元之際，永豐金證券不僅持續推出創新服務，更致力於打造有溫度的金融體驗。即日起至年底，特別推出「開戶存股雙重送」年末限定優惠，陪伴用戶一起聰明理財！

活動期間，豐存股定期定額手續費均一價，讓投資人無需反覆比價即享有一致且具競爭力的費率，降低入門門檻，協助投資人輕鬆啟動長期理財規劃。另外，新戶線上開戶就送200元股票禮品卡，再加價值688元的「豐學PRIME」30天免費體驗，幫用戶學投資更上手。不只新戶，舊戶也有好康，只要啟動台美股不停扣並達門檻，再送200元股票禮品卡，可折抵國人偏愛熱門標的像元大台灣50 ETF（0050）等，輕鬆存股、享受時間複利。

政府普發1萬元刺激內需。主計總處最新上修2025年經濟成長率（GDP）預測值至7.37％，創下15年新高，較8月預測大幅增加2.92個百分點，並同步上修2026年GDP 0.73個百分點至3.54％；內需則等待普發1萬元後，對12月消費旺季的刺激效應。

投資人可透過零股投資，參與景氣效應。歷史顯示，近十年末兩個月台股上漲機率七成。永豐金證券年底前推出「實現財富夢想，從永豐金開始」活動，祭出四重好康。即日起，新戶線上開戶享兩重專屬優惠，如搭配存股任務與資金管理帳戶綁定，再享領股票禮品卡與抽獎機會另外兩重好康，輕鬆走上財務自由可能道路。

第一重：每月前5,000名新戶送200元股票禮品卡。第二重：再送價值688元「豐學PRIME」30天免費體驗。第三重：新舊戶完成台股或美股不停扣並達增額門檻，年底前再分別獲100元股票禮品卡。第四重：無論新舊戶，開戶成功並綁定「資金管理帳戶」作為交割戶，每月前2,500名再送200元股票禮品卡。首次入金與完成台股交易，分別再送200元與500元禮品卡，符合門檻者，還有機會抽iPhone 17 Pro Max、Rimowa行李箱及星宇航空（2646）頭等艙雙人機票。

永豐金證券想讓投資更輕鬆，旗下業界功能最完整「豐存股」存股平台，幫投資人自動存股、享複利。只要是永豐金證券用戶，在豐存股平台上一次設定股利再投資功能，領到的股利會自動再投入同一檔股票，讓資產不斷累積，不用自己操作。平台還有「近30天即將除息」專區，清楚列出除息日、發放日和預估股利，讓用戶輕鬆掌握領息時間，資金運用更有效率。

