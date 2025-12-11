財經周邊單位集結 金研院、財金公司、保發中心前進嘉義推動金融教育

金融研訓院今攜手財金公司、保發中心於嘉義縣人力發展所舉行「嘉義縣CSR金融共好公益計畫」成果發表會，向外界展示今年在嘉義推動金融素養教育的成果。嘉義縣長翁章梁、金研院董事長雷仲達、財金公司董事長林國良及保發中心董事長黃泓智皆親自出席。該計畫已於9至10月間深入六個行政區，共辦理60場體驗式課程，讓368名國小學童透過遊戲操作理解金錢與消費概念，建立正確的金融態度。

金融研訓院自2022年起投入國小金融素養教育模式研發，並陸續在台南、彰化、高雄推動「金融共好」模式。今年與財金公司、保發中心合作，把計畫延伸至嘉義縣，使金融周邊機構參與社會教育的深度與廣度再度提升，同時展現民間與公部門共同推動金融教育的能量。

本次嘉義合作也是金融研訓院首次結合金融周邊機構共同發展教材。課程新增TWQR內容，協助學童理解實體貨幣邁向數位支付的趨勢，並以「錢只是換地方放」「使用需要密碼」「所有消費都會被記錄」等概念，引導孩子認識數位貨幣特性。計畫成效獲得師長肯定，也成為金融業者響應金管會「金融大回饋」政策的重要CSR平台。

為深化在地教育力，本計畫與中正大學合作，招募16名中正大學青年講師參與授課。他們以活潑且貼近生活的方式，將艱澀金融知識轉化為孩子容易理解的語言與情境，讓金融學習自然融入日常。同時，嘉義縣特別規劃「偏遠地區專屬場次」，優先服務偏鄉學校，縮短城鄉間的教育差距。

雷仲達表示：「年輕世代金融素養是一項長期投入的教育工程，透過CSR金融共好計畫，期待為全台學童奠定穩固的金融基礎。」他感謝嘉義縣政府及合作夥伴的支持，使計畫順利推動。他也強調，金融素養教育是一場與時俱進的競賽，期盼更多關注普惠金融的團體一起加入，讓金融知識從小扎根，成為孩子一生受用的重要能力。

黃泓智表示，保發中心希望可以讓孩童建立理財觀念的同時也有風險觀念，一般人理財都只重視報酬，但報酬與風險是天秤兩端，需要取得平衡點，這對孩童理財觀念養成非常重要。期待有機會每年參與這樣的活動，向下扎根風險意識觀念，就有如歐洲從小教育學童ESG概念，相關養成對國家非常重要。