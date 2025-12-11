KPMG 讀書會聚焦亞資政策與永續揭露雙軸啟動 企業進入策略重組新時代

KPMG安侯建業於11日舉辦第4季讀書會聚焦「亞洲資產管理中心政策與企業策略新機會」，剖析亞資政策趨勢、金融實務、稅務合規到永續治理，協助企業掌握政策紅利與資本市場新契機。

KPMG 安侯建業亞資策略服務主持人陳世雄表示，企業與家族在因應亞洲資產管理中心政策時，可從三個面向啟動行動。首先，應全面檢視既有的資金流向與境外帳戶配置，評估是否能在新政策的加持下提升資金運用效率。其次，企業主與家族應掌握財富管理與避險工具的更新趨勢，因政策鬆綁後，跨境資產組合與多元金融商品的操作空間更為寬廣。最後，企業主與家族亦可同步檢視整體財富架構，透過制度化方法提升資產傳承的穩定性與透明度。

玉山銀行私人銀行處處長陳俞如指出，政策開放正推動私人銀行從傳統財富管理跨越到家族治理，金融機構必須成為客戶的「長期策略夥伴」，而非單純產品提供者。她強調，跨專業整合將成為私人銀行的關鍵競爭力，銀行須與資產管理公司、律師、會計師協作，提供稅務、法律與投資策略的一站式服務。而面對全球市場變動，她表示，銀行也正擴大國際產品布局並提升融資彈性，以協助高資產客戶強化資產配置效率與風險韌性。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻補充指出，家族平穩傳承是企業長期經營的基石，而家族辦公室正是亞洲資產中心政策的核心推動之一。台灣企業家族在面對傳承議題時，可透過專業機構協助進行稅務規劃與架構設計，加速家族辦公室的落地實施。

KPMG 顧問部執行副總陳其愷表示，亞資政策帶來資金活水，但要真正掌握機會，企業必須同步推動數位轉型、人才布局與永續治理。包括導入 AI、大數據與自動化、推動再培訓與跨國招募、打造敏捷組織架構等，以提升跨境競爭力。並建議企業在法規鬆綁下，運用科技提升 ESG 資訊透明度，強化綠色金融價值。

隨著主管機關正式修訂年報揭露規範，台灣資本市場正式邁入永續揭露元年，首批資本額 100 億以上的上市櫃公司正加速導入IFRS 永續揭露準則。 KPMG 安侯建業會計師吳祁達指出，永續相關財務資訊的報導邊界須與合併報表一致，企業在考量合併個體及價值鏈上的眾多資訊該如何揭露時，應運用重大性原則決定應揭露之重大資訊，透過量化及質性的因子決定將影響資訊使用者決策的重要內容，並完整紀錄判斷流程，以回應投資人與主管機關對資訊品質的期待。

KPMG安侯建業審計部會計師陳燕慧表示，以往永續報告書鮮少見到揭露永續相關議題的財務影響，財會單位也較少參與內容編制，如今永續相關財務資訊專章需與財務報告連結，建議企業應透過一致化及標準化的資訊蒐集流程及表單，減少跨部門及母子公司間的資訊蒐集溝通成本，並可透過資訊系統的強化及調整，加速資料蒐集效率及提升資訊準確度，以因應永續相關財務專章需與年度財務報告同時發布的艱困挑戰。

在全球碳中和趨勢加速、供應鏈永續要求全面升級的背景下，企業如何以數據驅動減碳行動，成為市場競爭的決勝點。KPMG顧問部執行副總陳其愷指出，隨著金管會永續發展路徑圖與環境部盤查規範逐步落地，企業是否具備完善的碳數據治理能力，已成能否跨越永續門檻的核心。「溫室氣體盤查不再只是法遵要求，而是企業策略的一部分。」

KPMG 安侯建業碳資源服務股份有限公司董事總經理黃力家提醒，溫室氣體盤查隨著法令及工具的齊備，利害關係人在廣度及深度上逐漸要求企業做更完整的揭露以利減碳，企業宜運用適當的資源及早因應。

KPMG分析，多數企業在盤查上的瓶頸並非資料量，而是資料分散、缺乏統一口徑，導致無法轉化為決策依據。企業普遍存在數據治理、科技能力及決策能力等不足，若未及時建立數據治理能力，企業將面臨盤查年年重工的營運風險、無法預估碳費與碳稅的財務風險，以及因 ESG 表現不足而在供應鏈合作中被邊緣化等三大風險。

KPMG安侯企業管理股份有限公司經理林靚強調：「永續不是一份報告，而是一套管理能力。沒有可信任的數據，企業就無法做出正確的減碳選擇。」在碳時代，永續已成企業營運核心議題，而數據治理則是最關鍵的基礎工程。