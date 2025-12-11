降息沒拉抬加密市場買氣 HOYA BIT彭云嫻：政策開放才是利多

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
降息沒拉抬加密市場買氣，HOYA BIT彭云嫻指出，美國貨幣監理署（OCC）近期開放銀行進行加密貨幣的「無風險本金交易」開放才是利多。（路透）
聯準會如市場預期宣布降息一碼，但沒有明顯刺激加密貨幣市場，比特幣與以太幣在決議公布後反而出現震盪走弱，與美股同步上揚的走勢形成鮮明對比。台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，這其實是兩個因素的疊加：一是市場典型的「預期兌現」獲利了結，二是因為鮑爾在記者會後半段的發言，帶有鷹派色彩。

彭云嫻指出，降息一碼早在市場的廣泛預期之中，因此消息公布當下，確實出現了「利多出盡」的獲利了結賣壓，導致幣價短線沒有跟上股市的節奏。此外，鮑爾在面對記者提問時，明確表示目前的利率處於良好的位置，並強調不急於在一月繼續降息，一切都要等待更多數據來決定，被外界視為偏鷹發言，無疑是給原本期待快速寬鬆的投資人潑了一盆冷水，導致部分對利率敏感的資金選擇暫時離場觀望，這也是加密市場短線走勢較為疲軟的主因。

彭云嫻分析，市場可能會經歷一段時間的區間震盪與消化，這主要是因為鮑爾在記者會上展現了「不急於承諾」的態度。他認為目前的利率處於良好位置，且聯準會內部出現了六年來罕見的三張反對票，這種意見分歧讓部分機構資金選擇暫時觀望，等待更多數據出爐，這也是為什麼比特幣在決議後顯得比較疲軟的原因。

不過，彭云嫻說，除了鮑爾定調「關稅通膨為一次性」及承諾「就業惡化即救市」這兩道安全網之外，最大的利多其實是美國貨幣監理署（OCC）近期開放銀行進行加密貨幣的「無風險本金交易」。這意味原本停留在傳統金融機構的兆級資金，有了合規、低阻力的管道可以直接流入加密市場，並大幅降低機構投資人的心理門檻，讓比特幣從另類投資晉升為與股票、債券同等地位的標準配置。

因此，無論降息造成的短線劇本怎麼走，彭云嫻認為，看好比特幣長線的趨勢及價值，現在的回調是長期持有者最好的佈局機會。

