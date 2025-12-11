快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

土銀行動銀行全面升級！理財、外匯、消費 手機就能完成

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
土地銀行全面升級行動銀行App。圖／土銀提供
土地銀行全面升級行動銀行App。圖／土銀提供

土地銀行全面升級行動銀行App，打造直覺操作與功能模組化，讓用戶以手機隨時使用理財、外匯、消費、TWQR「數位券」、「乘車碼」及「土銀Pay專區」等功能，提供一機在手就能使用完整的金融生活圈服務。

本次土地銀行在行動銀行App介面以「聰明理財、享受生活」為出發點，提供多元理財及消費等服務，同步整合即時匯率查詢功能，支援美元、日圓、人民幣及歐元等主要幣別即時匯率查詢功能，更運用UI/UX設計概念，讓用戶快速找到「帳戶總覽」、「台幣轉帳」、「外幣買賣」、「繳費繳稅」、「無卡提款」及「土銀Pay專區」等重要功能。

同時，「土銀Pay專區」為業界首創將TWQR「數位券」及「乘車碼」直接內建於行動銀行中，讓用戶無需切換不同應用程式，即可輕鬆完成掃碼支付。

針對「數位券」抵用服務，首創掃碼支付同時自動折抵數位券的功能，讓用戶輕鬆完成付款，大幅提升國內行動支付的便利性，為廣大用戶打造「從從容容、遊刃有餘」的全新支付旅程。

此外，土地銀行響應ESG的社會參與使命，攜手脊髓損傷社會福利基金會等公益團體推出行動銀行「公益捐款」專區，讓用戶隨時贊助公益，善盡企業社會責任。

數位 土地銀行 土銀

延伸閱讀

土銀行動銀行全面升級 「嗶」進生活圈

不想單押台積電？00935、00894成績亮眼！一年含息快4成、3年漲157％成台股ETF黑馬

進駐水湳經貿園區 北富銀新成立分行搶攻潛力商圈

F-16「鳳展專案」兩度延後結案 升級數位操控「工程浩大」

相關新聞

聯準會如預期降息一碼 國銀曝美元與日圓走勢

美國聯準會宣布降息一碼，將利率下調至3.5％到3.75％區間，符合市場預期，在聯準會釋出較為樂觀的經濟成長預測、宣示從1...

壽險業首家 新壽開辦金融Fast-ID驗證服務

台新新光金控子公司新光人壽響應金管會「金融科技發展路徑圖（2.0）」政策，積極參與政府推動建置「金融Fast-ID驗證轉...

降息沒拉抬加密市場買氣 HOYA BIT彭云嫻：政策開放才是利多

聯準會如市場預期宣布降息一碼，但沒有明顯刺激加密貨幣市場，比特幣與以太幣在決議公布後反而出現震盪走弱，與美股同步上揚的走...

緯穎洪麗甯：將啟用 JPM Coin 代幣支付 盼台灣開通服務

台灣《虛擬資產管理法》（VASP法）最快於2026年上路，台版穩定幣討論發行中，緯穎（6669）身為台灣大型AI伺服器供...

台灣多年前錯失穩定幣先機 林之晨：期待法規上路、抓緊機會

台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，穩定幣在台灣發明、發行，台灣多年前卻因為法規問題，錯失穩定幣「先...

Fed 宣布「重啟購債」 利率點陣圖明年僅會降一次息、新台幣微升

今晨聯準會利率決策會議結果出爐，除了如市場預期降息1碼外，會議最大亮點在於Fed宣布「重啟購債」。美元指數今早回落至98...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。