土銀行動銀行全面升級 「嗶」進生活圈

土地銀行近期全面升級行動銀行App，從使用者體驗思維出發，打造直覺操作與功能模組化，讓用戶以手機隨時使用理財、外匯、消費、TWQR「數位券」、「乘車碼」及「土銀Pay專區」等功能，感受更完整的金融生活圈服務。

本次土地銀行在行動銀行App介面以「聰明理財、享受生活」為出發點，提供多元理財及消費等服務，同步整合即時匯率查詢功能，支援美元、日圓、人民幣及歐元等主要幣別即時匯率查詢功能，更運用UI/UX設計概念，讓用戶快速找到「帳戶總覽」、「臺幣轉帳」、「外幣買賣」、「繳費繳稅」、「無卡提款」及「土銀Pay專區」等重要功能。

同時，「土銀Pay專區」為業界首創將TWQR「數位券」及「乘車碼」直接內建於行動銀行中，讓用戶無需切換不同應用程式，即可輕鬆完成掃碼支付。針對「數位券」抵用服務，首創掃碼支付同時自動折抵數位券的功能，讓用戶輕鬆完成付款，大幅提升國內行動支付的便利性。此外，土地銀行響應ESG的社會參與使命，攜手脊髓損傷社會福利基金會等公益團體推出行動銀行「公益捐款」專區，讓用戶隨時贊助公益，善盡企業社會責任。