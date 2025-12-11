從代工廠角度看穩定幣 洪麗甯：保守看待、勇於嘗試

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

緯穎（6669）董事長洪麗甯11日於玉山科技論壇上發表從代工廠角度出發，如何看待穩定幣。洪麗甯認為，最大的原則在於信任的建立，其次則是合法合規，在這樣的基礎上，緯穎才有可能嘗試使用金融科技。而金融科技能夠有如此高的討論度，必然有其優勢，首先是手續費較傳統金融較低，其次是全年無休的服務，這對於現金周轉周期有很大的幫助，也是緯穎較感興趣的部分。

針對手續費的部分，洪麗甯表示，由於緯穎營收高度集中在美國市場，上個月占比已提升至85%，因此貨幣交易幾乎都是以美金為主，並且筆數不多，每筆金額相當大，因此與公司交好的銀行給出了相當高的手續費優惠；以今年1到10月的營收為例，大概是250億美元，加上一收一付就是500億美元的資金流動，但緯穎支付的手續費卻不到500萬台幣，因此穩定幣在手續費上的優勢幾乎是可有可無。

不過無間斷的交易服務，對於緯穎來說十分具有吸引力，公司目前在跨境交易上，由於時差及假期的緣故，資金的交割就有可能會延遲一到三天，看似不多，但當金額十分龐大時，影響就相當顯著。

不過目前由於監管及會計法規上仍不完善，加上客戶也還沒有打算大規模導入這樣的支付方式，以及流動性等問題，因此目前對於是否能夠使用穩定幣作為支付貨幣，仍有待觀察。

緯穎 金融科技 營收

聯準會如預期降息一碼 國銀曝美元與日圓走勢

美國聯準會宣布降息一碼，將利率下調至3.5％到3.75％區間，符合市場預期，在聯準會釋出較為樂觀的經濟成長預測、宣示從1...

壽險業首家 新壽開辦金融Fast-ID驗證服務

台新新光金控子公司新光人壽響應金管會「金融科技發展路徑圖（2.0）」政策，積極參與政府推動建置「金融Fast-ID驗證轉...

KPMG 讀書會聚焦亞資政策與永續揭露雙軸啟動 企業進入策略重組新時代

KPMG安侯建業於11日舉辦第4季讀書會聚焦「亞洲資產管理中心政策與企業策略新機會」，剖析亞資政策趨勢、金融實務、稅務合...

降息沒拉抬加密市場買氣 HOYA BIT彭云嫻：政策開放才是利多

聯準會如市場預期宣布降息一碼，但沒有明顯刺激加密貨幣市場，比特幣與以太幣在決議公布後反而出現震盪走弱，與美股同步上揚的走...

緯穎洪麗甯：將啟用 JPM Coin 代幣支付 盼台灣開通服務

台灣《虛擬資產管理法》（VASP法）最快於2026年上路，台版穩定幣討論發行中，緯穎（6669）身為台灣大型AI伺服器供...

台灣多年前錯失穩定幣先機 林之晨：期待法規上路、抓緊機會

台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，穩定幣在台灣發明、發行，台灣多年前卻因為法規問題，錯失穩定幣「先...

