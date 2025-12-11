從代工廠角度看穩定幣 洪麗甯：保守看待、勇於嘗試

緯穎（6669）董事長洪麗甯11日於玉山科技論壇上發表從代工廠角度出發，如何看待穩定幣。洪麗甯認為，最大的原則在於信任的建立，其次則是合法合規，在這樣的基礎上，緯穎才有可能嘗試使用金融科技。而金融科技能夠有如此高的討論度，必然有其優勢，首先是手續費較傳統金融較低，其次是全年無休的服務，這對於現金周轉周期有很大的幫助，也是緯穎較感興趣的部分。

針對手續費的部分，洪麗甯表示，由於緯穎營收高度集中在美國市場，上個月占比已提升至85%，因此貨幣交易幾乎都是以美金為主，並且筆數不多，每筆金額相當大，因此與公司交好的銀行給出了相當高的手續費優惠；以今年1到10月的營收為例，大概是250億美元，加上一收一付就是500億美元的資金流動，但緯穎支付的手續費卻不到500萬台幣，因此穩定幣在手續費上的優勢幾乎是可有可無。

不過無間斷的交易服務，對於緯穎來說十分具有吸引力，公司目前在跨境交易上，由於時差及假期的緣故，資金的交割就有可能會延遲一到三天，看似不多，但當金額十分龐大時，影響就相當顯著。

不過目前由於監管及會計法規上仍不完善，加上客戶也還沒有打算大規模導入這樣的支付方式，以及流動性等問題，因此目前對於是否能夠使用穩定幣作為支付貨幣，仍有待觀察。