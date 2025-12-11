緯穎洪麗甯：將啟用 JPM Coin 代幣支付 盼台灣開通服務

台灣《虛擬資產管理法》（VASP法）最快於2026年上路，台版穩定幣討論發行中，緯穎（6669）身為台灣大型AI伺服器供應商，正計畫使用JPMorgan存款代幣JPM Coin支付，以因應七成美國境內交易所需，董事長洪麗甯表示，對穩定幣態度是以「信任」跟「流通性」為前提。

玉山協會指出，穩定幣（Stablecoins）將成為金融市場與跨境交易的重要基礎設施，若台灣及早進行相關立法，允許及規範成立專責的「穩定幣公司」，具有強化國際金融戰略意義，除促進國家金融創新與產業升級，也能加速跨境支付與產業國際化。

洪麗甯11日以大型跨國科技供應鏈業者身分出席玉山科技論壇，以「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」發表演說，她表示，2到3年前就跟內部同仁提醒，要隨時注意虛擬資產跟法幣資產黃金交叉的時機點，現在則將開始用JPMorgan打造的私鏈存款代幣JPM Coin開始嘗試支付交易。

AI伺服器業務特性是，客戶集中且大，交易筆數少但金額高，故獲得銀行相當的優惠，洪麗甯透露，今年前十月營收就達250億美元，但一年的銀行手續費僅支出500萬元，故以虛擬貨幣交易節省成本並不是重點，對她而言，收付快速現金周轉很關鍵，加上有信賴的銀行機構JPMorgan，她對虛擬貨幣態度是保守穩健，但願意嘗試。

洪麗甯表示，因應美國製造要求，緯穎在墨西哥跟德州都有設立新工廠，雙工廠運作得宜，目前全球35個交貨點，但資料中心超過一半集中在美國，隨美國客戶訂單提升，過去70%營收集中美國境內交易，由美國緯穎接單收款並對供應商採購，AI時代集中度更提高至85%，而美國當地主要與JPMorgan銀行合作。

目前還欠缺「粽子頭」，也就是欠缺一位大客戶率先宣布要用穩定幣付貨款，那麼緯穎就可以順理成章跟下游供應鏈也要求要以穩定幣支付。但目前沒有這樣的客戶出現，

至於挑戰面，洪麗甯也分析，因緯穎是交易筆數少但單價高，跟消費性品牌每筆交易額少不同，交易手續費享受優惠，故節費對緯穎不是痛點，但運用上，未必收付對象都同樣接受，也不可能強迫供應鏈用，故流通性還是匱乏的；其次，台灣目前仍缺乏相關監理法規，銀行也無法提供跨境區塊鏈收付。

洪麗甯表示，若台灣的挑戰都解決的話，她十分希望JPMorgan能在台灣推動JPM Coin服務。她解釋，雖然透過這個私鏈，緯穎可以很快收付貨款，24小時7天無時差，但當收到貨款要轉回台灣時要兌換為法幣，因為流通性問題，供應鏈可能沒上鏈，所以得換法幣支付，但台灣銀行3點半就打烊了，等於客戶已經付款了，緯穎也要等24小時（換法幣），或者乾脆不轉法幣直接留在鏈上。

另一個則是會計準則問題，虛擬貨幣目前不是現金而是資產，放在財報資產項目，投資人並不喜歡。

財務長陳昌偉補充，存款代幣JPM Coin等同現金較無會計疑慮，除交易比較快，7天24小時內隨時可以進行，還可以跨區域，流通比法幣容易，可以視為多一種金融支付工具。他表示，跟穩定幣相比，存款代幣JPM Coin財報上仍是現金，但穩定幣就是無形資產，而不在現金項目。

陳昌偉表示，緯穎立志要使用虛擬貨幣，但目前還在開始階段。