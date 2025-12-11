中國信託產險獲 AM Best 信評「B++」展望「正向」

營運實績國際信評機構認證！台灣人壽子公司中國信託產險連續兩年榮獲國際權威信評機構AM Best（貝氏評比）肯定，財務實力信用評等維持「B++」（良好）、長期發行人信用評等「bbb+」（良好），更看好後續成長動能，將未來展望由「穩定」調升至「正向」，中國信託產險在營運績效、財務體質及風險管理各面向，深獲國際評等機構肯定。

AM Best是全球首家專門評比保險業的國際信評機構，已針對全球超過1.6萬家保險公司信用狀況發布報告，評等結果為業界信譽重要指標，報告指出中國信託產險具備強勁營運動能，展現在保費大幅成長、承保獲利提升、穩定投資等優異成果，預期未來將拓展產物保險或個人險種服務，加上母公司中國信託金控多元通路助力，有效開發新客群、提高獲利及市佔率，發揮整合綜效，看好未來三年成長動能，將展望調升為「正向」。

關稅議題衝擊今年車市，中國信託產險在車險市場仍繳出亮眼營運成績單，至11月底簽單保費年增近兩成（19%）、連續兩年保持雙位數成長率，2025年前三季稅後盈餘新臺幣1.77億元，獲利表現已超越去年全年水準。

經營績效亮眼，亦致力提升服務品質，「車險e指保」導入AI數位辨識工具及個資防護機制，透過手機5分鐘填寫資料即可完成，大幅提高投保效率；同時攜手電信業者打造國際漫遊一站式旅綜險投保平台，提供24小時線上「Fun心Care醫療諮詢」服務，未來將持續優化智能便捷的投保服務，提供保戶全方位保障體驗。

中國信託產險友善金融服務成果亦獲金管會肯定，榮獲2025年「金融服務業公平待客原則評核」產險業前50%肯定；更拿下保險業最高榮譽—臺灣保險卓越獎「強制汽車責任保險推展卓越獎」，未來將持續以客戶為中心，創新數位服務、拓展多元通路，成為保戶最信賴的產險公司。