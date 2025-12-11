台灣多年前錯失穩定幣先機 林之晨：期待法規上路、抓緊機會

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大總經理林之晨。圖／台灣大提供
台灣大總經理林之晨。圖／台灣大提供

台灣大哥大（3045）總經理暨富昇數位董事長林之晨表示，穩定幣在台灣發明、發行，台灣多年前卻因為法規問題，錯失穩定幣「先機」，期待2026年法規上路，台灣可以抓住穩定幣機會，很快看到NTDX（NTD代幣）。

林之晨今日參加玉山科技論壇「台灣在全球穩定幣浪潮的機會與挑戰」。林之晨表示，比特幣是一種數位黃金，相較黃金稀缺性是人為開採控制，比特幣稀缺性是由成千上萬的節點用演算法控制，所以完全按照曲線供給，穩定幣更容易運送、更便宜的儲存與保全、更容易驗證、更容易切割。

而市場也因為比特幣價格波動太大，因此發行穩定幣，林之晨認為，穩定幣要完成比特幣未完成的工作，提供一個相對更「穩定」的載體。

林之晨解釋，原始法幣等於黃金代幣，原始穩定幣等於法幣代幣，例如USDC／USDT等於USD代幣；JPYC等於JPY代幣；希望很快的看到等於新台幣代幣（NTD代幣）的NTDX。

林之晨表示，目前全球穩定幣總發行量總市值3.12億美金，每天交易量1.1億美金，而八成穩定幣市值都集中在USDT、USDC。

特別的是，台灣曾一度有機會成為穩定幣重鎮，林之晨表示，穩定幣在台灣發明及發行，台灣曾經有機會占據加密資產及穩定幣重鎮，但因為法規問題把人家趕走。

林之晨認為，穩定幣的發展與機會，包含幣幣交易、消費支付、跨境匯款、外匯投資與避險、放貸孳息，以及以上五者的程式化，未來台灣可望幫助本國跨境匯款、外匯投資及避險與孳息等四種機會，期待2026年法規可以上路，希望台灣可以抓住機會。

林之晨認為，台灣發穩定幣最大的一個挑戰就是整個經營環境，怎麼樣讓業者覺得經營環境是對於穩定幣是支持的，而且是想要讓穩定幣成為我們台灣一個很重要的金融優勢。

