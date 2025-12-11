Fed 宣布「重啟購債」 利率點陣圖明年僅會降一次息、新台幣微升

今晨聯準會利率決策會議結果出爐，除了如市場預期降息1碼外，會議最大亮點在於Fed宣布「重啟購債」。美元指數今早回落至98.65附近；新台幣匯價今早以31.2開盤，小升0.8分，午盤匯價以31.198暫收，小升1分。

金融業者分析，Fed宣布「重啟購債」象徵量化緊縮（QT）階段性告終，Fed已從「邊走邊看」正式轉向具方向性的「護航模式」。

本次FOMC會議決策過程顯得格外膠著，最終以9比3的票數通過降息。會議最關鍵的亮點在於Fed宣布自12月12日起，每月購買400億美元短期國債（T-bills）。

在經濟預測方面，備受矚目的「利率預期點陣圖」顯示，官員普遍預測2026年僅會降一次息、2027年還將再降一次，使聯邦基金利率回落至長期目標3%附近，這份預測與9月相同。聯準會同時上修了未來三年的GDP成長預測，並下調核心通膨預期，顯示鮑爾對於引導經濟「軟著陸」信心大增。