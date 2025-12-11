快訊

聯準會如預期降息一碼 國銀曝美元與日圓走勢

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國銀分析指出，隨著下周美國公布11月就業與通膨數據，美元與日圓走勢仍可能放大波動。路透

美國聯準會宣布降息一碼，將利率下調至3.5％到3.75％區間，符合市場預期，在聯準會釋出較為樂觀的經濟成長預測、宣示從12月12日重啟短天期公債購買計畫後，市場風險情緒明顯回暖，美元指數走勢轉弱。國銀預期，長線來看，美元仍有下行風險。

儘管本次決策中官員意見分歧加劇，但主席鮑爾提到勞動市場風險、暗示未來仍有降息空間，使美元指數下跌，帶動主要避險貨幣上漲，其中日圓兌美元升至155.7，國銀分析指出，隨著下周美國公布11月就業與通膨數據，美元與日圓走勢仍可能放大波動，長線來看，美元指數仍有下行空間，但整體來看，美國降息預期增強與日本貨幣政策正常化的啟動，都為日圓帶來中線翻升契機。

