壽險搶搭最後一班車大賣權值股 財報新制引爆拋售潮

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

壽險業因應明年接軌IFRS 17與TW-ICS新制，近期在台股拋售「權值股」，造成部分權值股重傷。鈞弘資本執行長沈萬鈞最新專文提出上述論點。沈萬鈞表示，壽險年底大舉調節台股持股，並非看壞基本面，而是新制上路前「被迫」實現獲利。

沈萬鈞點出，這波賣壓與壽險公司對景氣、獲利或產業評估毫無關聯，而是2026年IFRS 17與TW-ICS全面接軌前的「財報工程」壓力。

依新制規定，壽險持有的股票資產需重新分類，其中FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）最具關鍵性。未來若股票被列入FVOCI，即便出售時大幅獲利，獲利也不得入列損益，只能進入資本公積，不會增加EPS。換言之，即便抱住台積電十年、獲利翻倍，明年賣出也不會對壽險的當期獲利產生半點貢獻。

在此背景下，壽險越是持有多年累積龐大未實現利得的績優股，越成為年底「必須處分」的標的。這並非壽險想賣，而是若不趁新制生效前先將未實現利益落袋，未來的財報將面臨更大壓力。

過去二十年，壽險常透過處分股票美化獲利、強化可分配盈餘；新制度上路後，這項工具等同失效，因此業者急需在2025年底前完成最後一波獲利實現，以維持配息能力與財務彈性。

此外，TW-ICS也帶來新的資本適足率壓力。科技股、權值股在新制下的風險係數顯著偏高，若壽險不提前調整部位，開帳日的資本適足率恐出現不佳狀況，直接影響評等與經營彈性。因此，年底減碼並非看壞基本面，而是為了讓2026年站上新制度起跑線時，能以更健全的財務體質應對挑戰。

壽險公司 權值股 股票

