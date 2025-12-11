健康永續核心、打造幸福元大職場 元大證券獲「健康職場標竿獎」銅獎

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大證券獲頒「2025年度健康職場標竿獎」銅獎，展現推動健康永續與友善職場的成果。元大金控／提供
元大證券獲頒「2025年度健康職場標竿獎」銅獎，展現推動健康永續與友善職場的成果。元大金控／提供

元大證券長期致力推動友善職場與健康永續，在衛生福利部國民健康署舉辦的「2025年度全國績優健康職場」評選中表現優異，以完整的健康管理架構與具體成效脫穎而出，榮獲「健康職場標竿獎」銅獎肯定。

元大證券始終相信，一起打拚的同仁是公司最重要的資產；「永續人才、人才永續」更是元大金（2885）控集團的核心理念，健康職場不僅是公司的基本責任，亦是對員工與眷屬的長期承諾。元大證券從組織支持、健康管理到家庭照顧，打造兼具制度與溫度的工作環境，讓員工在不同人生階段都能安心工作、放心生活。

因應員工健康風險樣態與中高齡比例逐年提升，自2025年起將健檢制度由兩年一檢全面提升為一年一檢，並建構醫師諮詢、衛教推廣與健康講座等多層次專業照護機制，使各項健康指標穩健優化、風險明顯下降。

在職場文化方面，積極推動多元共融（DEI）與家庭友善政策，將家庭照顧假與事假明確分列，協助同仁在照護父母、陪伴子女或面對突發家庭需求時更具彈性，打造安全、尊重且具支持性的職場。

元大證券持續強化員工身心平衡及建立運動習慣，以「元大凹豆咖線上運動挑戰賽」為核心活動，不限定時間、地點，逐年擴大至路跑、自行車、登山、游泳等多元運動形式。連續三年累計消耗4,031萬大卡、累積73,000公里，相當於減碳17,164公斤，成功讓運動成為同仁的日常習慣，展現健康促進與低碳生活並行的永續動能。

展望未來，元大證券將持續以行動落實「健康永續、幸福元大」理念，從員工協助、家庭友善、健康促進與職安強化四大面向持續升級，打造全人照護的支持系統。元大證券強調：「唯有健康的員工，才能成就永續的企業」，未來將以更穩健的力量陪伴同仁成長，持續為員工幸福與企業永續注入正向能量，成為金融業推動健康職場的標竿典範。

元大金 職場 家庭照顧假

