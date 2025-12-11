快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

台股盤中由紅翻黑 歷史數據：第1季越跌、後市反彈越猛！

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股11日盤中由紅翻黑，截至上午十點整，最高上衝至28,568點、最低則達28,306點，高低點落差263點。展望後市，法人建議，第1季波動大、能見度偏低時適度降低高波動曝險；在需求確認、庫存改善與OEM拉貨回升時，提高配置以參與第2、3季常見的反彈走勢，建議投資人分批布局參與AI與台灣科技長期成長。

全球科技景氣在AI、HPC、資料中心與雲端需求推升下持續強化。台灣11月出口年增56%，明顯優於預估，進口亦因設備擴產需求大增而年增45%，顯示全球企業正加速投入下一代AI基礎建設。

2025年第3季GDP成長率上修至8.21%創新高，全年預估達7.37%，主要受半導體與AI相關出口年增逾三成帶動，加上民間投資受科技廠擴產挹注年增7.89%，反映台灣出口競爭力強勁。

財政部預估全年出口規模可望突破6000億美元，印證科技供應鏈已由去庫存進入擴產循環。整體而言，科技需求強勢支撐市場，但利率、政策與景氣節奏仍可能在短期造成震盪，使投資配置更需兼顧成長性與波動管理。

觀察富時台灣科技指數（TWTECH Index）季度數據，近五年科技股呈現明顯的季節性循環：第1季幾乎都是全年波動最大的季度。例如2020年首季大跌17.5%、2025年首季也下修14.0%；而隨著AI拉貨明朗化與企業資本支出確認，第2、3季常出現迅速反彈，如2020年第2季上漲19.1%、2024年第1季甚至強升23.1%。

聯邦投信表示，族群上，建議聚焦半導體、IC設計、HPC、伺服器零組件與記憶體等受惠AI與高速運算的關鍵供應鏈，反映科技產業雖擁有長線成長爆發力，但短線波動劇烈、循環速度快，投資人若未掌握節奏，容易因季節性震盪而錯失後段行情。也因此，在科技產業景氣仍往上修正的趨勢下，可透過定期定額布局共同基金或ETF把握關鍵產業脈動並降低波動影響。

科技股 AI

延伸閱讀

凱基證券推「享投資 選凱基」 新戶最高享4,800元手續費抵用金

台股近月震盪挑戰新高行情 主動式操作勝出

聯準會降息如預期 台指期早盤開高漲逾百點

三理由…台股長線看多

相關新聞

13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠

13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金控上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第...

2025銀行App進階功能TOP 10！用過就回不去的超挺服務

從刷卡即時通知、AI理財分析到多人分帳，銀行App早已成為日常財務管理的關鍵工具，其實還有不少容易忽略的設計，是力挺你生活的聰明助手！

兆豐投信走入社區宣導防詐 為長輩築起金融安全防護網

台灣即將邁入超高齡社會，銀髮族成了詐騙集團主要鎖定對象之一。據金管會統計，今年前四季全台詐騙金融損失金額已突破200億元...

凱基證券推「享投資 選凱基」 新戶最高享4,800元手續費抵用金

迎接美股年底傳統聖誕行情，市場交易熱度升溫，投資人積極尋找布局良機。凱基證券為協助投資人降低投資成本進入台股、美股市場，...

新台幣開盤升0.8分 為31.2元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.2元開盤，升0.8分

元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實、ESG 綠色願景

在全球永續浪潮加速推進之際，企業不僅需強化自身治理，也肩負推動永續文化向內扎根的重要使命。元大期貨（6023）12月6日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。