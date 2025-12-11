台股盤中由紅翻黑 歷史數據：第1季越跌、後市反彈越猛！

台股11日盤中由紅翻黑，截至上午十點整，最高上衝至28,568點、最低則達28,306點，高低點落差263點。展望後市，法人建議，第1季波動大、能見度偏低時適度降低高波動曝險；在需求確認、庫存改善與OEM拉貨回升時，提高配置以參與第2、3季常見的反彈走勢，建議投資人分批布局參與AI與台灣科技長期成長。

全球科技景氣在AI、HPC、資料中心與雲端需求推升下持續強化。台灣11月出口年增56%，明顯優於預估，進口亦因設備擴產需求大增而年增45%，顯示全球企業正加速投入下一代AI基礎建設。

2025年第3季GDP成長率上修至8.21%創新高，全年預估達7.37%，主要受半導體與AI相關出口年增逾三成帶動，加上民間投資受科技廠擴產挹注年增7.89%，反映台灣出口競爭力強勁。

財政部預估全年出口規模可望突破6000億美元，印證科技供應鏈已由去庫存進入擴產循環。整體而言，科技需求強勢支撐市場，但利率、政策與景氣節奏仍可能在短期造成震盪，使投資配置更需兼顧成長性與波動管理。

觀察富時台灣科技指數（TWTECH Index）季度數據，近五年科技股呈現明顯的季節性循環：第1季幾乎都是全年波動最大的季度。例如2020年首季大跌17.5%、2025年首季也下修14.0%；而隨著AI拉貨明朗化與企業資本支出確認，第2、3季常出現迅速反彈，如2020年第2季上漲19.1%、2024年第1季甚至強升23.1%。

聯邦投信表示，族群上，建議聚焦半導體、IC設計、HPC、伺服器零組件與記憶體等受惠AI與高速運算的關鍵供應鏈，反映科技產業雖擁有長線成長爆發力，但短線波動劇烈、循環速度快，投資人若未掌握節奏，容易因季節性震盪而錯失後段行情。也因此，在科技產業景氣仍往上修正的趨勢下，可透過定期定額布局共同基金或ETF把握關鍵產業脈動並降低波動影響。