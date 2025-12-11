富邦證券榮獲國家永續發展獎 以四大策略共創淨零永續新局

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券將永續理念融入營運決策與企業文化，獲頒「國家永續發展獎」，資深副總經理胡世芬(右)代表領獎。(富邦金控/提供)
富邦證券以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，將永續理念融入營運決策與企業文化，今年首次參賽即榮獲由行政院國家永續發展委員會頒發的國家最高永續榮譽—「國家永續發展獎」。富邦證券在推動ESG與落實永續發展上的努力獲得行政最高主管機關的肯定，展現公司引領企業邁向淨零新局的決心。

富邦證券董事長程明乾表示，首次參賽即獲肯定，彰顯公司永續策略與執行成果獲得高度認同。富邦證券結合核心業務與永續理念，推動責任投資、協助企業因應氣候變遷，並輔導對環境有貢獻的企業進入資本市場，推動綠色債券發行。2024年永續諮詢IPO/SPO服務價值達到215億元，主辦上市櫃輔導案件議合次數達1,643次，展現公司在永續金融領域的專業與影響力。同時，公司積極打造低碳營運環境，落實節水、節電及廢棄物減量，並擴大綠電採購，降低灰電使用比例，以實際行動邁向淨零目標。

富邦證券持續強化公司治理，制定「公司治理守則」，並建置完善的治理架構，涵蓋誠信經營、風險管理、法令遵循及資訊安全，確保企業運作透明穩健。公司亦推動性別平等與職場共融，女性主管比例達48%，高於市場平均，並提供生育及育兒補助，總支出逾 1,557萬元，粗出生率為全台平均的2.6倍。此外，富邦證券打造友善職場，提供員工每年心理諮商服務、設置無障礙設施，且聘用身心障礙員工超過法定標準，展現企業對員工幸福與多元共融的承諾。

富邦證券以數位創新推動普惠金融，打造開放且易於使用的投資環境，透過AI與多媒體平台，將專業知識轉化為大眾易懂的內容，截至2025年11月中旬，YouTube頻道訂閱數突破23.5萬，影片觀看數近2,000萬次，引領全民投資教育新風潮。同時，公司積極擴大社會影響力，推動關懷弱勢、金融教育、健康促進與藝文贊助，並攜手非政府組織（NGO）投入溼地復育與生物多樣性保育，從人本關懷延伸至環境永續，展現企業實踐永續價值的決心與行動力。

