兆豐投信走入社區宣導防詐 為長輩築起金融安全防護網

台灣即將邁入超高齡社會，銀髮族成了詐騙集團主要鎖定對象之一。據金管會統計，今年前四季全台詐騙金融損失金額已突破200億元，其中，長輩因不熟悉網路詐騙手法而受害情形更是攀升。為降低長者陷入詐騙風險，兆豐投信近日深入新北市深坑區，在高市民活動中心舉辦金融防詐宣導活動，將「5D反詐行動」觀念帶進社區，強化民眾識詐、拒詐、反詐的第一道防線。

兆豐投信表示，秉持責任回饋與社會共好理念，積極投入社區金融教育，這次活動以簡單易懂的方式解析詐騙手法，提醒長輩避免接收陌生電話與簡訊、不輕易透漏個資、不點擊來路不明連結，更展示如何辨識假冒投資平台、假冒親友詐財與假冒公部

門名義詐騙等最新詐騙案例，並教導民眾遇到疑似詐騙時務必先冷靜查證。

兆豐投信說明，5D是指5個「不」，英文「Don’t」。「5D反詐」五大原則，簡單好記，「不接陌生來電」、「不點未知連結、網路」、「不聽投資教唆及匯款指示」、「不傳個人資料、卡號或存摺、密碼」、「不信任何聲稱警檢監管帳戶或繳交保證

金等話術」。協助民眾建立風險判斷能力，尤其近年人工智慧與深偽影像（Deepfake）技術濫用，詐騙模式持續翻新，更要求民眾提高警覺，拒當詐騙集團提款機。

現場參與的長者表示，詐騙手法愈來愈可怕，透過專業講解後「終於知道該怎麼保護自己財產」，也希望未來有更多金融機構能走進社區，讓大家學習最新防詐知識。兆豐投信強調，未來將持續透過系統性教育宣導，協助提升高齡族群的金融知識與財務自主能力，推動社區形成「全民識詐」網絡，讓長輩在面對詐騙威脅時能更有信心與能力自我防護，共同打造更安全、友善的高齡金融環境。