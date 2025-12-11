群益期貨2026桌曆攜國手跨界參與 400公斤「群益磚牆」作品吸睛

群益期貨近日發表2026年度形象桌曆，以「操盤如職事，專注成習慣」為主題，邀請12位來自不同領域的國際技能競賽裁判及國手與共同參與拍攝，透過他們投入工作的專注瞬間，呈現群益期貨在金融領域的深耕與專業。

群益期貨董事長賈中道表示：「國手之所以能站上世界頂端，在於把專注內化為習慣；群益期貨也是如此。為提供客戶快速且穩定的交易體驗，每年投入逾億資源升級交易系統、優化使用者體驗，我們希望把職人級的專注帶進金融服務，讓投資人在每一筆交易中，都能感受到頂尖的差別。」

這次參與拍攝的專家陣容堅強，包括國際技能競賽西餐烹飪職類裁判長陳寬定、花藝職類裁判長古文旻、漆作裝潢職類裁判陳協建，全國技能競賽冷凍空調職類裁判長林謙育與汽車技術職類裁判長王宏智，以及多位金牌國手，家具木工鄭欽豪、麵包製作謝協益、西餐烹飪劉宸睿等人。其中最受矚目的亮點，是國際技能競賽砌磚職類銅牌國手周承誼特別打造一面重達400公斤的「群益期貨」磚牆，以一磚一瓦象徵群益在市場穩如磚石的根基與長期陪伴投資人的決心。

為符合投資人使用習慣並提升實用度，2026桌曆不僅標示各大期貨商品到期日，並提供專屬電子行事曆QRCode，投資人可一鍵匯入手機或Google行事曆，輕鬆掌握關鍵市場資訊，包含各國央行會議日、全球主要市場休假日。

迎接 2026 馬年，群益期貨同步推出年度限定「馬上大篆（賺）」紅包袋與筆記本。設計靈感源自群益期貨毛振華總經理，特別邀請專家撰寫大篆字體「馬」字，寓意「馬上大篆(賺)」，祝福投資人在新的一年迅速掌握機會、開年即得好彩頭。

即日起至 2026年1月31日，群益期貨推出「月月抽」活動(https://maac.io/4VAHB)，凡填寫表單即可參加抽獎，有機會獲得 2026 年限量形象桌曆。更多詳情請洽群益期貨。