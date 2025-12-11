虛擬投資賽揭榜 華南永昌證券赴校園提升青年金融防詐力

華南永昌證券持續深耕金融教育並致力提升青年金融識詐能力，2025年再度贊助由南臺科技大學財務金融系主辦的「2025全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽」。華南永昌證券除派員擔任評審外，也在競賽中場向學生宣導最新金融防詐觀念，盼協助青年在投資道路上具備更完善的風險意識與自我保護能力。

這屆競賽結果於12月10日揭曉，由南臺科技大學許銘峯同學奪下大專組冠軍。活動透過虛擬市場實作，讓大專組與高中組學生分別以Sharpe值與總報酬率進行操作與排名，熟悉金融商品特性與市場波動，深化投資思考與風險管理能力，也為青年金融教育注入更多實務養分。

華南永昌證券表示，持續支持此類教育活動，有助提升年輕族群的金融識詐能力，並培養正確投資觀念，同時也提醒青年學子慎防詐騙，特別是詐騙手法已從傳統電話行銷，進化至運用 AI 深偽技術行騙，常利用「高報酬誘惑」、「恐懼威脅」或「假冒公務員」等手段操控受害者，務必牢記「冷靜、查證、報警」的三大原則，提高對釣魚連結、虛擬貨幣詐騙等新興風險的警覺。

面對金融詐騙猖獗，華南永昌證券守護客戶資產與資訊安全，持續強化防詐與資安防護機制，例如啟用專屬官方簡訊發送碼「68930」；開頭「68」是經電信業者核准的金融機構專用碼，代表資訊來自正規單位；後三碼「930」則取自本公司證券代碼「9300」，也有「就想贏930」的好彩頭，象徵華南永昌證券與投資人一同追求穩健獲利的初心。

想追求穩健獲利，擁有好的投資工具至關重要，華南永昌證券自主研發的「華南e指沖」App正符合年輕族群追求快速、直覺的需求，有多項獨創且好用的功能，像是「診股即可拍」，用App拍攝新聞圖卡或財經資訊，即可自動辨識相關股票並納入自選清單，不用再找紙筆，研究投資標的更便利。

華南永昌證券表示，未來將持續與學界深化合作，進行教育推廣、實務導向訓練與產業資源投入，不僅支持教育公益，也希望藉由競賽平台發掘具潛力的金融人才，為台灣金融業培育具備風險意識、分析能力與專業素養的優秀新世代。