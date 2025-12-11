快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及下包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

虛擬投資賽揭榜 華南永昌證券赴校園提升青年金融防詐力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券2025全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽中場，向學生宣導最新金融防詐觀念並介紹「華南e指沖」App的實用功能，協助青年強化投資與防詐意識。華南永昌證券／提供
華南永昌證券2025全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽中場，向學生宣導最新金融防詐觀念並介紹「華南e指沖」App的實用功能，協助青年強化投資與防詐意識。華南永昌證券／提供

華南永昌證券持續深耕金融教育並致力提升青年金融識詐能力，2025年再度贊助由南臺科技大學財務金融系主辦的「2025全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽」。華南永昌證券除派員擔任評審外，也在競賽中場向學生宣導最新金融防詐觀念，盼協助青年在投資道路上具備更完善的風險意識與自我保護能力。

這屆競賽結果於12月10日揭曉，由南臺科技大學許銘峯同學奪下大專組冠軍。活動透過虛擬市場實作，讓大專組與高中組學生分別以Sharpe值與總報酬率進行操作與排名，熟悉金融商品特性與市場波動，深化投資思考與風險管理能力，也為青年金融教育注入更多實務養分。

華南永昌證券表示，持續支持此類教育活動，有助提升年輕族群的金融識詐能力，並培養正確投資觀念，同時也提醒青年學子慎防詐騙，特別是詐騙手法已從傳統電話行銷，進化至運用 AI 深偽技術行騙，常利用「高報酬誘惑」、「恐懼威脅」或「假冒公務員」等手段操控受害者，務必牢記「冷靜、查證、報警」的三大原則，提高對釣魚連結、虛擬貨幣詐騙等新興風險的警覺。

面對金融詐騙猖獗，華南永昌證券守護客戶資產與資訊安全，持續強化防詐與資安防護機制，例如啟用專屬官方簡訊發送碼「68930」；開頭「68」是經電信業者核准的金融機構專用碼，代表資訊來自正規單位；後三碼「930」則取自本公司證券代碼「9300」，也有「就想贏930」的好彩頭，象徵華南永昌證券與投資人一同追求穩健獲利的初心。

想追求穩健獲利，擁有好的投資工具至關重要，華南永昌證券自主研發的「華南e指沖」App正符合年輕族群追求快速、直覺的需求，有多項獨創且好用的功能，像是「診股即可拍」，用App拍攝新聞圖卡或財經資訊，即可自動辨識相關股票並納入自選清單，不用再找紙筆，研究投資標的更便利。

華南永昌證券表示，未來將持續與學界深化合作，進行教育推廣、實務導向訓練與產業資源投入，不僅支持教育公益，也希望藉由競賽平台發掘具潛力的金融人才，為台灣金融業培育具備風險意識、分析能力與專業素養的優秀新世代。

教育 詐騙

延伸閱讀

台新新光金併購 雙獎肯定

台新新光金吳東亮表揚服務楷模暨團隊

獨／財政部邀公股董總開會 土地銀行爭取重建總部大樓

中市清水警分局推識詐問卷 助民眾了解詐騙手法

相關新聞

13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠

13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金控上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第...

2025銀行App進階功能TOP 10！用過就回不去的超挺服務

從刷卡即時通知、AI理財分析到多人分帳，銀行App早已成為日常財務管理的關鍵工具，其實還有不少容易忽略的設計，是力挺你生活的聰明助手！

兆豐投信走入社區宣導防詐 為長輩築起金融安全防護網

台灣即將邁入超高齡社會，銀髮族成了詐騙集團主要鎖定對象之一。據金管會統計，今年前四季全台詐騙金融損失金額已突破200億元...

凱基證券推「享投資 選凱基」 新戶最高享4,800元手續費抵用金

迎接美股年底傳統聖誕行情，市場交易熱度升溫，投資人積極尋找布局良機。凱基證券為協助投資人降低投資成本進入台股、美股市場，...

新台幣開盤升0.8分 為31.2元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.2元開盤，升0.8分

元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實、ESG 綠色願景

在全球永續浪潮加速推進之際，企業不僅需強化自身治理，也肩負推動永續文化向內扎根的重要使命。元大期貨（6023）12月6日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。