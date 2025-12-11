市場關注聯準會中長期利率 聯邦投信：殖利率撐美投資等級債穩健報酬

美國聯準會最新利率決策會議如市場預期降息一碼，市場關注焦點由短期政策動向，轉向2026年前的中長期利率走勢。投信法人指出，本周美國長債殖利率上揚，正反映市場對未來降息次數下修的預期。聯邦投信表示，投資等級債仍是2026年投資組合中重要的核心固定收益資產。

聯邦美國優選投資等級債券基金主要投資美國投資等級債券，聚焦信評A級以上之高品質公司債，產業配置以健康護理、通訊、科技等防禦與成長兼具的產業為主，期望為投資人提供兼顧收益與防禦的投資機會。

聯邦投信分析，本周以來美國十年期公債殖利率明顯跳升，與原先市場對降息的想像出現落差，主要原因來自市場對明年降息次數減少的預期。

自2024年9月起，聯準會採取風險管理式的漸進降息策略，有效降低美國經濟陷入衰退的風險，也使經濟展現韌性，進一步壓縮聯準會大幅放鬆貨幣政策的空間。此外，自11月以來，聯準會官員陸續轉為強調放慢降息腳步，此一態度轉變也顯示，明年美國經濟恐不再處於連續降息的情境。

聯邦投信進一步說明，即使聯準會降息空間不若先前預期，殖利率將有機會支撐明年債券穩健報酬。根據彭博與投行機構統計，目前美國投資等級公司債殖利率約4.8%，相比2021年已大幅提升。雖然信用利差來到15年的相對低點，但穩健的基本面預計將使利差維持在較低區間，在殖利率具誘因下，持續吸引有收益需求的資金挹注。

從基本面來看，美國投資等級企業財務體質持續改善，研究機構對企業信評與展望仍維持偏多看法，帶動所謂明日之星（Rising Stars）出現明顯成長。2025年明日之星規模將由今年約410億美元，進一步擴大至600億美元，顯示企業信用質量正穩健向上。