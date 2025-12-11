2025銀行App進階功能TOP 10！用過就回不去的超挺服務

指尖上的智能金融

很多人打開銀行App只用來轉帳，但其實裡面藏了超多「被低估的神器」，像是AI理財分析、智慧分帳、信用卡管理、帳戶安全等，雖只是個小小功能，實際卻能幫你省時省力還能讓理財變得更容易、更安心。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除基礎功能（包含提款、繳費捐款、開戶、活存、定存、利率查詢、悠遊卡自動儲值、據點查詢、線上申貸、換匯與信用卡申請等），盤點出「十大人氣銀行App進階功能」，看看哪些貼心又聰明的設計，正在悄悄改變我們的理財日常。

No.1 帳戶與交易安全防護

示意圖／Freepik

半夜滑手機發現卡片被連續小額扣款，那種心跳瞬間飆高的恐懼，你一定懂。詐騙金額越來越誇張，內政部刑事局統計2024年金額竟然高達502億，如何和銀行一起預防，同時提高防詐意識並善用功能成為全民共識。一般銀行會用設備認證、簡訊OTP、推播OTP，加上高風險操作提醒，避免盜刷神不知鬼不覺。但在詐騙手法越來越激進的現在，光做到這些還不夠！

近期有網友分享一段驚險經驗，家中長輩接到「假客服」來電，差點被一路話術誘導轉帳。幸好他早就在中國信託App開啟「交易中安全提示」，轉帳前跳出警示，把他從陷阱前硬拉回來。他也立刻啟動「自助鎖定帳戶」，先把帳戶凍住，杜絕後續風險。更有趣的是，這款App還有「手機翻蓋即登出」功能，只要把螢幕朝下，就會自動登出。在咖啡廳、捷運等公開場合使用超實用，相當於給錢包多穿一件隱形防護衣。

在詐騙手法越玩越大的現在，銀行安全機制不斷升級，而使用者自己的警覺與設定，也成了守住荷包的重要關卡。

No.2 點數查詢、回饋

很多人刷卡累積一堆點數，但真正要用時不是找不到兌換處，或是發現早就過期，只能默默翻白眼。現在不少銀行App會自動把你的信用卡點數、回饋金、到期日全都整理好，一開App就能看到，還會用簡單圖示幫你快速了解，滑兩下就知道自己還能換什麼。

更貼心的是，有些App連常用通路的會員點數也會一起整合。想折抵、想兌換都能直接在手機上完成，把那些原本會悄悄消失的點數，通通變成真正花得出去的小確幸。

No.3 人臉、指紋辨識

示意圖／Freepik

還記得以前開銀行App的「密碼地獄模式」嗎？大小寫要分、符號要加、長度不能少，最後終於設定成功，結果三秒後直接失憶—到底剛剛按了什麼？現在完全不必受這種精神折磨。生物辨識一上線，刷臉、按指紋就能瞬間登入，查帳、轉帳滑一下就好，忘記密碼也不用怕，整個體驗從地獄升到天堂。

更方便的是，9月25日開始試辦的「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」掀起一波話題。未來只要在一家金融機構完成Fast-ID註冊，去其他銀行、保險公司、證券開戶時，都能用同一組身分一路通關，減少重複上傳證件或填資料。辦金融業務終於可以像刷手機解鎖一樣快又順。

No.4 網路投保

旅遊，已成為現代人紓壓與調劑生活的重要方式。但因為工作繁忙，可能連收拾旅遊行李的時間都是匆匆忙忙，更別說旅遊可能碰到的各種狀況都還沒安排好保障，班機延誤、突發疾病等等，一旦碰到都會讓旅遊變得成本高昂。

近期有民眾分享，她出國前晚深夜才想起忘記投保旅平險，卻意外發現中國信託銀行App可以快速投保，除了個人資料能自動帶入不用反覆輸入外，24小時都能隨時投保非常方便，就算臨時想出遊也能游刃有餘地快速獲得保障。

No.5 信用卡片管理

示意圖 / Pexels

台灣民眾平均一人握有四張信用卡，卡片一多，意外狀況也跟著上演，有網友說「之前忘記取消訂閱好浪費」、「我忘記取消訂閱一年被扣1,620」。明明沒印象自己訂了什麼服務，卻突然跳出扣款通知，只能當場傻眼。

因此，銀行App的卡片管理功能成了不少卡友關注的亮點。像是中國信託行動銀行App，除了會把不同卡片的消費明細全數整合，調額、分期也能線上自助處理；卡片不見或是被盜刷時，更能一鍵鎖卡，讓使用者避免驚險場面。其中討論度最高的就是他們的「週期性刷卡」功能，分析信用卡帳單的規律性消費，並自動彙整成一份清單，將相同金額、週期、店家自動歸納，就不會再忘記取消訂閱；更安心的是，「刷卡安全」功能持續偵測使用者的交易，發現與平常交易習慣不同或存在盜刷風險的交易，App就會立刻跳刷卡安全提醒。若遇到盜刷情形就能第一時間被揪出來，並即時線上申請爭議款或鎖卡！也難怪這項提醒功能會被稱讚是「救荷包神器」。

No.6 無障礙輔助

除了大家熟悉的基本功能，各家銀行App現在也越來越貼心。針對身障族群、高齡族群使用上的痛點，能靠語音操作、語音朗讀、字體放大、高對比模式輕鬆完成查帳、轉帳、繳費，不用再瞇到眼睛快抽筋，或為了小事跑去分行求救。

背後其實是App與手機輔助功能默契絕佳的合作，把複雜流程變成人人都能順用的介面。無論年齡、視力或使用習慣如何，都不會被科技擋在門外。網友大讚「可以調字體大小，這點真的打趴九成金融機構」。

No.7 子帳戶

薪水一進帳，看起來很多，但混在一起超容易誤以為「還有錢」，結果一下就花超過。現在行動理財工具很懂人性的弱點，「子帳戶」功能就是救星！把信封理財法變成數位版，你可以依照目標開小帳戶：旅遊基金、教育基金、緊急預備金、保費帳...想分幾個都行。

設定好後，每次薪水入帳，系統會自動把錢分到對應子帳戶，還會提醒進度。不用再靠意志力，App直接幫你把錢管理得服服貼貼。許多網友都覺得這功能超實用，「開子帳戶統一管理的話只要用一個銀行App就好」、「子帳戶如果自動的可以強迫儲蓄」。

No.8 匯率到價通知

示意圖／Freepik

前陣子日幣狂跌，許多人都想趁機撿便宜，但上班一忙根本沒空盯盤，甜甜價一閃就不見。那瞬間大家心裡都在OS：「要是有人提醒我就好了！」其實現在銀行App就是在當你的貼身匯率小幫手。

像中國信託銀行App的「匯率高低點智慧通知」，只要設定想看的幣別，App就會根據歷史匯率還有個人的換匯歷程，跳通知叫你來搶！再搭配內建的匯率試算與換匯功能，從收到提醒到完成交易幾乎是一路滑到底。不管是想換日幣、買美股、準備存旅費，還是因為留學、出差需要外幣，有了這功能，再忙也不怕錯過那個讓人想大喊「賺到了」的好時機。

No.9 資產、收支分析

示意圖／Freepik

你手機裡那些記帳App，現在還活著幾個？大多從「我要開始記帳！」變成「算了…」然後被丟進資料夾消失。其實現在銀行App已經強化到能直接把記帳App淘汰。所有金流，像是存款、基金、股票、保險，甚至信用卡與信貸的負債，全部自動整合成一張漂亮的資產圓餅圖。網友分享「有圓餅圖跟百分比，看起來就是舒服且一目瞭然」。

你只要打開App看一眼，就知道錢跑去哪、哪個月失控，理財變得像滑手機一樣輕鬆。

No.10 社群／多人收款

示意圖／Pexels

上班族每天都在分錢：團購飲料、部門聚餐、下午茶雞排，金額不大但頻率超高，主揪常常為了對帳、催款忙到心累。以前還得看截圖、做表單、私訊提醒，流程又亂又花時間。

現在部分的銀行App就能一次搞定。建立收款後，系統會自動「均分金額」，或讓大家自行填寫份數與價格，再把連結或QR Code丟進群組，大家點一下就能付款。如有網友分享「有在社團出貨、收匯款，用虛擬帳號可以避免帳號外流的風險」。此外以中信為例，系統還提供自動對帳功能，款項收齊與否一目瞭然，主揪再也不用逐筆核對，省時又安心。

【本文由中國信託銀行邀稿調查，相關之App功能以各行App提供之服務為準】

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月6日至2025年11月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

