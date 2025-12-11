元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實、ESG 綠色願景

在全球永續浪潮加速推進之際，企業不僅需強化自身治理，也肩負推動永續文化向內扎根的重要使命。元大期貨（6023）12月6日首次舉辦「永續家庭日」活動，以寓教於樂的方式向同仁與眷屬推廣ESG理念，活動結合「環境教育」、「公益支持」與「員工關懷」三大綜效，並涵蓋「關懷生物多樣性」、「流域環境教育」、「復育樹苗行動」等永續理念，展現企業落實永續行動的新面貌。

這次永續家庭日以實作、探索與生活體驗為核心，帶領同仁與眷屬深入不同永續主題。在環境教育面向，安排專業講師進行臺灣大學生態池導覽與水質檢測體驗，透過觀察昆蟲、植物、鳥類等多樣生態，以及比對日常飲用水的水質差異，強化每個人對生態保育及流域重要性的理解；並進行樹苗培育DIY，讓參與者親手培植小樹苗，再將其送至指定場域復育，象徵「從一株到森林」的永續傳承。

在公益支持方面，透過捐發票做愛心、訂購公益餐盒等行動，攜手企業與家庭落實公益參與。此外，現場設計結合永續議題的闖關遊戲、多肉植物DIY及健康帶動跳，讓環境教育更貼近生活，提升家庭同樂與員工凝聚力。

元大期貨首屆永續家庭日，是一場寓教於樂的活動，更象徵公司推動ESG的重要里程碑。元大期貨（6023）長期深耕綠色金融，今年更榮獲第18屆金彝獎「綠色金融獎」，肯定公司在永續治理、綠色商品推動與環境教育上的長期投入。企業永續文化必須從日常做起，也需透過家庭向下扎根、向外擴散，凝聚更具韌性的永續行動力。

秉持「EPS＋ESG」的永續經營理念，元大期貨在力求營運績效的同時，同步強化公司治理、資訊安全與風險管理體系，將永續精神深植於企業DNA。元大期貨將持續提供專業與貼心的服務，打造友善溫暖的企業形象，讓客戶放心、員工開心、股東安心，並穩健邁向「亞洲地區最值得信賴期貨商」願景。