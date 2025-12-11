快訊

金融競爭力論壇23日登場／國泰世華私銀執行長傅伯昇：永續投資 看到新商機

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華私銀執行長傅伯昇。 國泰世華銀行／提供
國泰世華私銀執行長傅伯昇。 國泰世華銀行／提供

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，近年高資產客戶對永續、影響力與能源轉型等相關投資顯著增加，不只停留於議題關注，而是尋找長期成長性且具變革的商機，國泰世華私銀則扮演協助客戶建立適切投資配置的角色。

經濟日報將於23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，傅伯昇將出席並以「永續金融與高資產客戶投資的新趨勢」為題發表演講。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控、南山人壽協辦。

傅伯昇指出，高資產族群原本就對非公開市場、長期成長型標的具有高度興趣，早在2000年網路世代，許多高資產客戶便透過創投基金投入科技產業，如今永續投資的熱度則因環境與科技的改變而產生新的投資機會，如能源轉型、材料科技等。

他說，過去高資產客戶透過創業投資或未上市投資來參與市場，現在這波趨勢則是看到新商機，主要鎖定具長期投資價值的標的。

國泰世華於香港和新加坡累積多年的私人銀行經驗，傅伯昇觀察到，目前新加坡、香港、歐美等地的私募股權基金、創投基金產品線多納入永續或影響力投資方向，市場已較過去成熟許多。

面對國際永續投資產品快速增加，高資產客戶最關心的仍是兩大重點，一是利率、匯率與流動性等風險，二是能否在投資組合中扮演長期適切搭配的投資效果。

傅伯昇指出，國泰世華私銀協助高資產客戶客製化資產配置時，仍會根據個人風險屬性、需求和資金規模等規劃適當比重，而非將永續投資標的視為必配項目，主因是這些商品多為另類資產，投資門檻較高。

傅伯昇說，過往另類投資大多以機構投資人為主要客群，隨著「半流動性私募股權基金」興起，個人投資者也更有機會以較小額度（最少30萬到50萬美元起跳）參與，大多數單一標的仍需百萬美元起跳才能參與，因此事前也會讓客戶先了解該議題的趨勢、投資選項與產業風險。

永續金融方面，傅伯昇表示，國泰世華私銀預計明年上半年引進國際另類投資或私募股權基金商品，並協助有需求的高資產客戶納入其整體資產配置中。

13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠

13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金控上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第...

六大壽險11月進帳1,687億元

11月國內外股市震盪，壽險業者部分調節估值較高標的入袋為安，實現資本利得。

泛公股加碼國票金話題熱 立委質詢是否掌握經營權 財長回按實力原則處理

國票金將於2026年進行董事改選，由於泛公股銀行加碼國票金持股，引發市場關注。立委賴士葆昨（10）日在立法院質詢時問到，...

第一金 ESG 績優 三領域拿 A

第一金控長期致力於ESG，再創永續里程碑，勇奪國際非營利組織CDP氣候變遷、水安全及森林三大領域A評分，不僅展現全方位環...

台新新光金併購 雙獎肯定

台灣首樁金控合意合併案「台新金控與新光金控合併案」寫下重要里程碑，並獲2025年第15屆台灣併購金鑫獎之「年度最具代表性...

