快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

台新新光金吳東亮表揚服務楷模暨團隊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，董事長吳東亮(前排中)表揚服務優異的同仁。台新新光金控／提供
台新新光金控舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，董事長吳東亮(前排中)表揚服務優異的同仁。台新新光金控／提供

為獎勵服務優異的同仁，台新新光金控（2887）於9日舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，本次也是台新金控與新光金控合併後，首場服務楷模表揚大會。由董事長吳東亮親自主持及頒獎，肯定同仁在客戶服務、風險防護及營運品質方面的卓越表現。吳東亮致詞時勉勵同仁，合併後是全新的起點，要持續優化服務品質，致力成為金融業公平待客的典範。

吳東亮致詞時指出「要做好一次服務很容易，但要天天做好服務卻很不簡單。」。台新新光金控日前甫完成子公司台新投信與新光投信的合併，接下來包括人壽、證券、銀行也將陸續完成合併。合併後客戶規模也將隨之增加，如何優化服務品質成為合併後的重要課題。吳東亮期勉同仁要以更全面、一致的服務標準，將台新新光金控「簡單Simple、真心Sincere、極優Superior」3S企業服務精神擴展至所有子公司。

台新新光金控表示，今年獲選為服務楷模的39名員工，憑藉著專業與同理心從上萬名員工中脫穎而出，包含服務過程中，以敏銳的警覺心阻攔詐騙，認真守護客戶交託的資產、提供友善金融服務，落實公平待客原則。此外，金控旗下五家銀行分行、二家證券分公司、一家人壽通訊處，也以合作無間的團隊精神，展現服務熱忱，榮獲極優團隊殊榮。

台新新光金控秉持「認真」的企業精神，今年於服務創新、客戶體驗、防詐等面向，獲得多項大獎肯定，包括國際財金雜誌評選的服務創新獎、國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎全國首獎」、「最佳產品類全國首獎」，旗下的台新證券、元富證券亦雙雙榮獲臺灣證交所反詐騙評鑑「卓越獎」，未來將持續以客戶為中心，結合科技應用、提升客戶體驗及強化風險防護，成為客戶心目中有溫度的智慧好夥伴。

台新新光金控 吳東亮 詐騙

延伸閱讀

台新新光金子公司高層新布局！黃敏義明年元旦起任台新人壽總座

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

工商早餐會 吳東亮：台灣經濟發展不能只有AI

北士科 T17、T18地上權 北市新壽完成解約

相關新聞

13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠

13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金控上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第...

金融競爭力論壇23日登場／國泰世華私銀執行長傅伯昇：永續投資 看到新商機

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，近年高資產客戶對永續、影響力與能源轉型等相關投資顯著增加，不只停留於議題關注，而是尋找...

六大壽險11月進帳1,687億元

11月國內外股市震盪，壽險業者部分調節估值較高標的入袋為安，實現資本利得。

泛公股加碼國票金話題熱 立委質詢是否掌握經營權 財長回按實力原則處理

國票金將於2026年進行董事改選，由於泛公股銀行加碼國票金持股，引發市場關注。立委賴士葆昨（10）日在立法院質詢時問到，...

第一金 ESG 績優 三領域拿 A

第一金控長期致力於ESG，再創永續里程碑，勇奪國際非營利組織CDP氣候變遷、水安全及森林三大領域A評分，不僅展現全方位環...

台新新光金併購 雙獎肯定

台灣首樁金控合意合併案「台新金控與新光金控合併案」寫下重要里程碑，並獲2025年第15屆台灣併購金鑫獎之「年度最具代表性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。