台新新光金吳東亮表揚服務楷模暨團隊

為獎勵服務優異的同仁，台新新光金控（2887）於9日舉辦「台新新光金控服務楷模暨極優團隊」表揚典禮，本次也是台新金控與新光金控合併後，首場服務楷模表揚大會。由董事長吳東亮親自主持及頒獎，肯定同仁在客戶服務、風險防護及營運品質方面的卓越表現。吳東亮致詞時勉勵同仁，合併後是全新的起點，要持續優化服務品質，致力成為金融業公平待客的典範。

吳東亮致詞時指出「要做好一次服務很容易，但要天天做好服務卻很不簡單。」。台新新光金控日前甫完成子公司台新投信與新光投信的合併，接下來包括人壽、證券、銀行也將陸續完成合併。合併後客戶規模也將隨之增加，如何優化服務品質成為合併後的重要課題。吳東亮期勉同仁要以更全面、一致的服務標準，將台新新光金控「簡單Simple、真心Sincere、極優Superior」3S企業服務精神擴展至所有子公司。

台新新光金控表示，今年獲選為服務楷模的39名員工，憑藉著專業與同理心從上萬名員工中脫穎而出，包含服務過程中，以敏銳的警覺心阻攔詐騙，認真守護客戶交託的資產、提供友善金融服務，落實公平待客原則。此外，金控旗下五家銀行分行、二家證券分公司、一家人壽通訊處，也以合作無間的團隊精神，展現服務熱忱，榮獲極優團隊殊榮。

台新新光金控秉持「認真」的企業精神，今年於服務創新、客戶體驗、防詐等面向，獲得多項大獎肯定，包括國際財金雜誌評選的服務創新獎、國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌獎全國首獎」、「最佳產品類全國首獎」，旗下的台新證券、元富證券亦雙雙榮獲臺灣證交所反詐騙評鑑「卓越獎」，未來將持續以客戶為中心，結合科技應用、提升客戶體驗及強化風險防護，成為客戶心目中有溫度的智慧好夥伴。