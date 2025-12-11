快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

玉山獲社會影響力獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行榮獲IT Matters Awards「社會影響力獎」，由數位發展部部長林宜敬（左）頒發獎座予玉山銀行個金總處資深副總林榮華（右）。玉山銀行／提供
玉山銀行榮獲IT Matters Awards「社會影響力獎」，由數位發展部部長林宜敬（左）頒發獎座予玉山銀行個金總處資深副總林榮華（右）。玉山銀行／提供

IMA資訊經理人協會主辦、數位發展部指導的「IT Matters Awards」，於9日舉行第三屆頒獎典禮，玉山銀行以「AI結合電話客服中心語意資料庫，驅動客服轉型與智慧行銷」榮獲「AI Selected社會影響力獎」肯定，展現玉山以科技驅動金融創新的決心，更展現長期深耕顧客體驗與普惠金融的努力成果。

因應每個月逾40萬通玉山客服中心的來電，透過運用AI技術結合語意資料庫與自然語言理解技術，優化傳統電話客服流程，顧客可直接口語表達需求，包含「查詢信用卡帳單」、「金融卡密碼輸入錯誤處理」等，透過AI系統即時辨識並引導顧客精準操作，有效縮短顧客60％操作時間並提升服務效率。

此外，從顧客體驗掌握顧客需求、重塑服務流程，透過建置智慧化客服系統，分析顧客意圖並建立精準的產品與行為標籤，提供更個人化服務。

例如，電話洽談中提及出國計畫，系統能即時推薦外幣帳戶、雙幣卡等金融服務，提升顧客跨境金融便利性。

同時，更導入AI質檢機制於電話客服整體流程中，強化服務品質控管，提供顧客安全又信賴的金融服務環境。

玉山長期投入金融創新與數位轉型，屢獲國際大獎肯定，連續五年榮獲《富比士》「台灣最佳銀行」，今年更榮獲Retail Banker International亞太區評比「年度最佳數位銀行獎」、Euromoney「台灣最佳顧客體驗獎」、IDC「亞太區智能銀行領導者」等國際獎項肯定。

未來，玉山將持續以顧客需求為核心，深化數位金融發展，共創智慧、安全和永續的金融新未來。

顧客 玉山銀行 數位金融

延伸閱讀

台積電年終愛心市集活動起跑 擴大關懷與社會影響力

人失蹤2小時後才折返尋找 退休校長命喪玉山領隊涉過失致死10萬交保

皮尤：美國宗教信仰衰退中 社會影響力降低

玉山銀主辦信義房屋聯貸

相關新聞

13金控前11月賺5,309億 富邦金ESP 8.35元稱冠

13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金控上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第...

金融競爭力論壇23日登場／國泰世華私銀執行長傅伯昇：永續投資 看到新商機

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，近年高資產客戶對永續、影響力與能源轉型等相關投資顯著增加，不只停留於議題關注，而是尋找...

六大壽險11月進帳1,687億元

11月國內外股市震盪，壽險業者部分調節估值較高標的入袋為安，實現資本利得。

泛公股加碼國票金話題熱 立委質詢是否掌握經營權 財長回按實力原則處理

國票金將於2026年進行董事改選，由於泛公股銀行加碼國票金持股，引發市場關注。立委賴士葆昨（10）日在立法院質詢時問到，...

第一金 ESG 績優 三領域拿 A

第一金控長期致力於ESG，再創永續里程碑，勇奪國際非營利組織CDP氣候變遷、水安全及森林三大領域A評分，不僅展現全方位環...

台新新光金併購 雙獎肯定

台灣首樁金控合意合併案「台新金控與新光金控合併案」寫下重要里程碑，並獲2025年第15屆台灣併購金鑫獎之「年度最具代表性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。