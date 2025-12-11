第一金 ESG 績優 三領域拿 A

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控勇奪國際非營利組織CDP三大領域A評分，展現全方位環境治理能力。第一金控／提供
第一金控勇奪國際非營利組織CDP三大領域A評分，展現全方位環境治理能力。第一金控／提供

第一金控（2892）長期致力於ESG，再創永續里程碑，勇奪國際非營利組織CDP氣候變遷、水安全及森林三大領域A評分，不僅展現全方位環境治理能力，更首次在森林與水安全納入公開評分的年度，全數獲領導級肯定，彰顯第一金控及旗下各子公司在國際永續金融趨勢中，具備前瞻策略與執行力。

CDP評比被譽為全球最具公信力的環境揭露標準，涵蓋企業在減碳、自然資源管理及供應鏈永續等面向的透明度與行動力，2025CDP問卷強調企業需具備公開且可信賴的轉型計畫，涵蓋財務規劃、資本配置，並說明脫碳的財務槓桿，確保與《巴黎協定》目標一致，第一金控不僅向CDP揭露完整的轉型計畫，更修訂永續金融政策聲明，將水安全、森林議題納入政策聲明文件中，運用國際風險評估工具，優化水安全、森林風險辨識與產業曝險情形，量化並揭露風險與機會的財務影響，向CDP公開目標達成進度，展現環境永續策略成果。

第一金控子公司第一銀行除針對高汙染／高碳排產業訂定授信限額控管外，適用赤道原則之貸放及投資案件，於評估階段即運用自行開發之「ESG永續應用地圖查詢平台」等工具，評估是否與環境敏感區重疊或可能造成自然環境衝擊，並將水安全與森林風險因子納入ESG檢核清單。

第一銀行也攜手特力及正隆等集團推動供應鏈低碳轉型，協助其供應商依具體減碳計畫取得融資支持，將自然資本納入核心評估，於永續績效連結授信專案中，全面檢視企業經濟活動對水資源消耗、棕櫚油供應鏈管理、海洋環境保護與生物多樣性等對自然依賴與衝擊行為，透過利率加減碼機制，將永續成效轉化為財務誘因。

第一金控採雙軌並進策略以落實2050淨零排放目標，除推動自身營運與金融價值鏈碳排放減量行動，也持續投入價值鏈以外減量，如協助資源缺乏學校汰換LED節能燈具，推動員工參與濕地保育及植樹活動等以自然為本解決方案等。

第一金控 第一銀行 ESG

