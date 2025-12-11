中租2025年前11月賺逾一股本

中租控股（5871）昨（10）日公告11月自結合併營收與獲利，11月單月營收與單月獲利，與上個月相比分別月減3.4%及9.8%，累計前11月營收893.2億元，年減5%；累計前11月合併稅後純益180.8億元，年減14.4%，累計每股稅後純益（EPS）為10.23元，仍然已賺逾一個股本。

中租控股11月單月營收78.1億元，與上個月的80.9億元營收相比，月減3.4%，主要是因台灣太陽能售電收入當月受日照時間影響，不過，當月台灣及中國大陸市場業績穩定增加，整體業績動能提升。

累計前11月營收893.2億元，年減5%，以三大市場區塊來看，台灣、中國大陸市場累計營收分別減少3%及12%；東協市場累計營收則成長4%。

在獲利方面，11月單月自結合併稅後純益14.4億元，與上個月的16億元相比，月減約9.8%；累計今年前11月稅後純益180.8億元，年減率為14.4%，累計EPS為10.23元，已賺逾一個股本。若分營運地區別來看，又以東協市場累計獲利成長48%較為顯著。