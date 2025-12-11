快訊

撐就業市場…Fed再降息1碼至3.5-3.75% 符合預期

泛公股加碼國票金話題熱 立委質詢是否掌握經營權 財長回按實力原則處理

經濟日報／ 記者葉佳華林勁傑／台北報導
財政部長莊翠雲。 記者黃義書／攝影
財政部長莊翠雲。 記者黃義書／攝影

國票金（2889）將於2026年進行董事改選，由於泛公股銀行加碼國票金持股，引發市場關注。立委賴士葆昨（10）日在立法院質詢時問到，泛公股持有國票金已達二成，是否要掌握經營權？對此，財政部長莊翠雲也表態回應，將按照實力原則處理。公股人士則透露，明年改選若拿下主控權，才有後續合併議題。

立法院財政委員會昨日審查國安基金設置管理條例及財政收支劃分法部分條文修正草案。賴士葆質詢時表示，目前泛公股持有國票金股權已超過二成，公股銀行積極加碼，是否將落實「公併私」，進一步掌握國票金經營權？

莊翠雲則回應，經營權與實力有關，公股買進國票金股票主要是依據內部財務規劃，後續如何處理股權，公股事業會去做考量，「當然會按照實力原則來處理」。賴士葆則主張，既然實力原則，泛公股都已經持有最大股份了，就應該好好掌握經營權，這樣才能得到社會支持。

繼7月公股行庫銜命集體買進國票金鞏固股權之後，公股人士觀察近日仍又有加碼跡象，臺灣菸酒上月底也加入，斥資3.19億買進2萬張。財部底線是至少要有一定程度控制力，合縱連橫後明年改選若有主控權才有合併彰銀或台企銀議題，且由於規模皆較國票金為大，將是透過國票金的金控執照「借殼上市」，但仍有相當難度。另因國票金過去曾有推動合併台企銀的經驗，內部有一派認為台企銀是較可能的標的。

國票金為旗下純網銀樂天銀辦理現金增資案，因明年將進行董事全面改選，導致經營權之爭提前開打。據了解，日前中央存款保險公司已發函樂天銀要求增資，惟國票金辦理增資案仍卡關，公股方面堅持須按程序進行，由樂天銀董事會先通過，尤其，日本樂天持股51%，因此樂天銀董事會應先通過後金控再提案，且須有內部改善計畫。

國票金 經營權 樂天

