六大壽險11月進帳1,687億元

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北報導

11月國內外股市震盪，壽險業者部分調節估值較高標的入袋為安，實現資本利得。

六大壽險11月稅後純益合計304.9億元，月減22.7％，年增132.4%；前11月累計獲利1,687.8億元，年減逾三成。

國泰人壽11月稅後純益105.8億元，年增629.6%；富邦壽稅後純益74.5億元，年減9.9%；南山人壽稅後純益60.9億元，年增122.4%；凱基人壽獲利33億元，年增192.9%；新光人壽賺15.4億元，與去年同期相較由虧轉盈；台灣人壽賺15.2億元，年增124.3%。

前11月富邦壽稅後純益676.5億元，年減26.4%；國壽597.9億元，年減15.5%；南山壽315.6億元，年減23.2%；台壽211.8億元，年減3.3%；凱基壽161.7億元，年減27.7%。

